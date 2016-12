Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

»Ich sah in der Ruine des römischen Stadions von Plovdiv einen Türken, einen Bulgaren und drei Roma-Jungen, die es auf meine Kamera abgesehen hatten. Verunsichert machte ich das Victoryzeichen und rief dazu ›Peace!‹, wie das in dieser Kombination einmal bei den Hippies üblich war. Die Bewegung der Jungs verwandelte sich in gespielte Scheinangriffe und dann in einen Tanz. Sie lachten und ich machte einige Aufnahmen mit meiner Praktika. Später rauchten wir zusammen und sprachen Russisch miteinander. Das war unsere gemeinsame Fremdsprache.« (Matthias Möbius, 1985/2016)



Fotoausstellung »Für alle, die anders sind«

Am 20. November, dem Ewigkeitssonntag wurde in der Pauluskirche nach dem Gottesdienst die Fotoausstellung »Für alle, die anders sind« von Pfarrer Matthias Möbius eröffnet.

Matthias Möbius wurde 1957 in Dresden geboren und befasst sich seit seiner Kindheit mit Reise- und Straßenfotografie. Er arbeitet seit 1985 als evangelischer Pfarrer in Grünau. Seit der Wende organisiert er regelmäßig Ökumenische Studienreisen, vor allem in biblische und zunehmend auch in islamische Länder.

Bei seinen privaten und dienstlichen Unternehmungen konnte er viele fremde Menschen kennenlernen und ihnen mit der Kamera ins Auge sehen. Die Ausstellung zeigt Portraits, die in den letzten Jahren weltweit zwischen Kalifornien und Bali entstanden sind.

In einem Wechselrahmen hat der Besucher die Möglichkeit, zwischen Verkleideten, Verschleierten und solchen »die anders sind« in einen Spiegel zu schauen. Die Ausstellung wird noch bis März 2017 in der Pauluskirche zu sehen sein.