Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Die NABU-Streuobstwiese in Knauthain (Ritter-Pflugk-Straße 26) wird im Rahmen des NABU-Tagfalterprojekts »Puppenstuben gesucht« gepflegt. Dazu gehört eine insektenfreundliche Mahd, wozu sich Sensen hervorragend eignen. Der NABU Leipzig lädt am 8. Oktober 2016 zum gemeinsamen Arbeitseinsatz auf der Wiese ein. Dabei wird nicht nur gemäht, vielmehr kann man auch vom Experten den Umgang mit Sensen erlernen, und es gibt Tipps zur ökologischen Wiesenpflege. Außerdem wird der NABU das Tagfalterprojekt vorstellen und über einige Tier- und Pflanzenarten auf der Wiese informieren.

Die seit April laufende Erneuerung der Straße am See kommt gut voran. Am 1. Oktober wurde der letzte gesperrte Abschnitt von Binzer Straße bis Zschampertaue wieder für den Verkehr freigegeben.

Dies war ursprünglich erst für November geplant. Aufgrund des vorfristigen Abschlusses der Arbeiten in diesem Bereich kann der Knoten Ratzelstraße bereits in diesem Jahr ausgebaut werden und nicht erst 2017, wie dies zunächst vorgesehen war.

Seit Beginn der Herbstferien am 4. Oktober wurde dazu die Ratzelstraße zwischen Am Grund und der Straße am See für drei Wochen voll gesperrt. Die Umleitung verläuft über Kiewer Straße und Lützner Straße.

Der Verkehr zwischen Lausener Straße und Straße am See wird in beiden Richtungen an der Baustelle vorbeigeführt. Die Buslinien 61 und 62 verkehren über Lützner Straße und Straße am See.

Ab Ende Oktober bis Dezember erfolgt als letzte Bauphase der Lückenschluss zwischen Ratzelstraße und Zschampertaue. Hierfür wird die Straße am See nochmals Einbahnstraße und kann nur in Fahrtrichtung zur Ratzelstraße genutzt werden.