Leipzig

Gr├╝n-As Stadtteilmagazin

Der Herbst steht auf der Leiter und malt die Bl├Ątter an, ein lustiger Waldarbeiter, ein froher Malersmann. Der Sommer will sich so ganz langsam verabschieden und das bedeutet, unsere Hobbysaustellung steht in den Startl├Âchern.

Letzte Meldung: Zum Tag der deutschen Einheit am kommenden Montag, dem 3. Oktober , bieten das Sport- und Freizeitbad Gr├╝nauer Welle die M├Âglichkeit zum Sprung ins Nass. Bade- und Saunabereich sind von 10 bis 18 Uhr ge├Âffnet.

Die Ausstellung findet dieses Jahr am 12. und 13. November in den R├Ąumen des KOMM-Hauses, Selliner Stra├če 17 statt. Wir wollen, wie jedes Jahr, viele verschiedene Handarbeiten vorstellen. Unser Kr├Ąuterst├╝bchen wird auch wieder ge├Âffnet haben. In den bewehrten Schnupperkursen k├Ânnen Sie selbst verschiedene Techniken ausprobieren.

Unser Thema f├╝r die Ausgestaltung des Saales und auch f├╝r das Schaufenster sind »B├Ąume« ÔÇô Laubb├Ąume oder Nadelb├Ąume, gro├če oder kleine, aus weichem oder hartem Material, h├Ąngend oder stehend. Ihrer Fantasie und Kreativit├Ąt sind keine Grenzen gesetzt. Haben Sie Lust uns dabei zu unterst├╝tzen?

Bitte geben Sie Ihre B├Ąume bis zum 24. Oktober im KOMM-Haus ab. Haben wir Ihre Neugierde geweckt? Vermerken Sie sich das Wochenende im Kalender, kommen Sie selbst und/ oder geben Sie diese Einladung weiter an jemanden, der Lust hat sein Hobby auszustellen.

Vielleicht finden Sie auch ein paar Bastelanregungen bei der modell-hobby-spiel

Gerne k├Ânnen Sie einem Schnupperkurs zu Ihrem Hobby anbieten. Anmeldungen bitte im KOMM-Haus, Selliner Stra├če 17, 04207 Leipzig, Telefon 0341-9419132.