Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Gehören Sie auch zu den Menschen, die sich gern mehr bewegen würden, aber nicht genau wissen, wie und vor allem wo?

Dann haben Sie sich vielleicht auch schon mal gefragt, welche Rad- oder Laufwege in und um Grünau für Ihre ersten Runden besonders empfehlenswert sind? Welche Bewegungs- und Sportangebote es in Grünau gibt, die Ihnen Freude bereiten könnten? Wo frei zugängliche Tischtennisplatten oder Bolzplätze zum gemeinschaftlichen Spielen einladen? Welche Präventionskurse Sie besuchen könnten, die von Ihrer Krankenkasse unterstützt werden? Oder engagieren Sie sich vielleicht sogar beruflich oder in Ihrer Freizeit in einer Einrichtung, die Sport- oder andere Bewegungsangebote anbietet, für die Sie weitere Mitstreiter und Teilnehmer gewinnen möchten?

Ganz gleich, zu welcher der beiden Gruppen Sie gehören – wir haben bald was für Sie: den »Bewegungsstadtplan Grünau«. Dieser wird nicht nur öffentliche Bewegungsorte wie Sportplätze, Schwimmbäder oder Spielplätze ausweisen, sondern auch die organisierten Bewegungsangebote von Vereinen, physiotherapeutischen Einrichtungen und anderen Organisationen im Stadtteil verorten.

Der besondere Clou: Die Darstellung der Angebote im Stadtplan orientiert sich dabei an den Bewegungsorten. Durch Piktogramme lassen sich die jeweiligen Angebote recht schnell den Kursräumen und Trainingsstätten in Ihrem unmittelbaren Wohnumfeld zuordnen. Auch die Kontaktdaten zu den Bewegungsanbietern und die angesprochenen Zielgruppen werden natürlich im Plan vermerkt sein. Insbesondere für diejenigen, die lange Anfahrtswege zum Sport nur schlecht bewerkstelligen können oder einfach nur meiden wollen, um ihren inneren Schweinehund leichter zu überwinden, ist diese Art der Darstellung besonders hilfreich.

Der Bewegungsstadtplan entsteht in enger Zusammenarbeit des Grünauer Gesundheitsnetzwerks, des Gesundheitsamtes, des Quartiersmanagements Grünau und des Kindergesundheitsprojekts »Grünau bewegt sich«. Er soll überwiegend an Kitas, Schulen, Gesundheits- und Freizeiteinrichtungen in Grünau verteilt werden, die dann damit besser beraten und ihn gezielt weitergeben können. Vor wenigen Wochen hat die umfangreiche Datenerhebung für den Grünauer Bewegungsstadtplan begonnen.

Wenn Sie als Verein, Physiotherapiepraxis, Freizeittreff, Seniorenbüro oder ähnliches Ihre Angebote im Grünauer Bewegungsstadtplan ausweisen wollen, schicken Sie bitte eine kurze Mail an maria.garz@medizin.unileipzig. de. Dort werden Sie weitere Informationen erhalten. Weil die Finanzierung des Bewegungsstadtplans über den Verfügungsfond Gesundheit erfolgt, ist die Veröffentlichung der Angebote für Anbieter vollkommen kostenfrei.