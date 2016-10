20 Jahre Jugendarbeit und schrilles Theater

Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin



Theatrium

Zum 20. Jahrestag des Theatriums und des Großstadtkinder e.V. wurde am letzten August-Wochenende ausgiebig gefeiert. Ab 19 Uhr fand in dem mit guter Ton- und Lichttechnik ausgestatteten, schwarz verhangenen Bühnenraum im Theaterhaus in der Alten Salzstraße 59 die große Jubiläumsgalaparty statt.

Gemischt mit einem von Live-Musik begleiteten Bühnenprogramm, in dem schwarz bekleidete Mädchen und ein Junge eine Art Manga-Comic nachspielten, und eingeblendeten Gruß-Botschaften vom Oberbürgermeister und Mitspielern, wurden nacheinander mit Pause Mitglieder und Gründer des Sozialtheaterprojekts mit einem Preis-Pokal, dem »Thea« , gewürdigt.



Beate Roch

Die beiden im extravaganten Abendkostüm moderierenden Damen riefen unter Anderen Tilo Esche, Kathrin Großmann, Ingo Stange und die beiden Techniker zur Prämierung auf. Beate Roch, heute noch Geschäftsführerin des Grünauer Theaters, hielt eine das gesamte Unternehmen würdigende Rede. Zum Schluss gaben sämtliche Bühnendarsteller von Jung bis Alt noch eine poppige Tanzeinlage.

Die Ausgezeichneten wurden jedes Mal mit donnerndem Applaus geehrt und anschließend wurde noch bis in die Nacht bei sommerlichem Wetter und leckerem Buffet mit Sekt geredet, gefeiert, sich erinnert, gelacht, geschwelgt. Einen herzlichen Glückwunsch an das Theatrium!