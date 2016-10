Eifersucht

Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Mit Tritten hämmerte am 20.10. um 21:30 Uhr ein 32-Jähriger gegen die Wohnungstür eines Mitbewohners. Er solle seine Freundin in Ruhe lassen, sonst würde etwas passieren, drohte der Angetrunkene (3,32 Promille) wutentbrannt demjenigen gegenüber, der hinter der verschlossenen Tür weilte. Als die Tür unter den Tritten nicht nachgab stapfte der Erboste in sein Domizil und gab sich weiter seinem Freund, dem Alkohol, hin. Zwischenzeitlich jedoch hatte der Mitbewohner die Polizei gerufen und den Vorfall geschildert. Außerdem erwähnte er, dass der 32-Jährige in seiner Wohnung Waffen lagere.

So klopften die Gesetzeshüter an der Wohnungstür des Rowdys und forderten ihn mit einer höflichen Bitte auf, sich aus der Wohnung zu bewegen. Am Ende bestätigte sich zumindest der Waffenbesitz derart, dass eine Schreckschusswaffe und eine historische Waffe zum Vorschein kamen. Der 32-Jährige gab diese ohne Beanstandung heraus. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Waffengesetz.

Ein unbekannter Täter drang in der Nacht vom 17. zum 18.10. gewaltsam in einen Einkaufsmarkt in der Dalienstraße ein, indem er die Schiebetür aufhebelte und das dahinter befindliche Rolltor ebenfalls. Anschließend wurde der Kassenbereich durchsucht. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Untersuchungen vor Ort, ist der unbekannte Täter aber nicht in den Einkaufsbereich gelangt.

Einen Einbruch gab es auch am 12.10. in die im Umbau befindlichen Gewerberäume in der Alten Salzstraße. Ein Unbekannter hatte ein Fenstergitter und danach ein Fenster aufgedrückt und war in die Räumlichkeiten eingedrungen. Hier stahl er diverse Werkzeuge im Wert von ca. 3.000 Euro und hinterließ Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Am frühen Morgen des 13.10. wurden die Seitenscheibe der Türen zweier Transporter, eines Peugeot Boxers und Ford Transit, im Deiwitzweg eingeschlagen und Gegenstände entwendet. Ein 42-Jähriger konnte beobachten, wie ein Radler eine der Scheiben zerschlug und etwas aus dem Transporter angelte bevor er verschwand. Daraufhin rief er die Polizei.

Unbekannter Täter entwendete am 17.10. auf bisher unbekannte Art und Weise den auf einem Parkplatz in der Ringstraße gesichert abgestellten weißen VW Caddy des 25-jährigen Nutzers in einem Zeitwert von ca. 10.000 Euro. Es handelte sich hierbei um ein Firmenfahrzeug. Im Fahrzeug befanden sich verschiedene Werkzeuge in einem Wert von ca. 5.000 Euro.

In den zeitigen Morgenstunden informierte eine Anwohnerin der Offenburger Straße die Polizei über die Rettungsleitstelle, dass es im Hausflur brenne. Als die Gesetzeshüter vor Ort eintrafen, löschten bereits Kameraden der Feuerwehren Westwache, Südwestwache, Grünau und der Hauptwache die Flammen, die im Fahrstuhlinneren loderten. Zuvor hatten sie den Fahrstuhl über den Notschalter stromlos geschalten und die verformte Plastikverkleidung aus der Kabine in der 5. Etage auf dem Podest abgelegt.

Durch ihre sofortigen Löschmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbargebäude verhindern. Das Treppenhaus selbst war verqualmt, doch größerer Schaden blieb aus und sämtliche Anwohner blieben unverletzt. Die Brandursachenermittler hatten im Laufe des Tages ihre Arbeit aufgenommen, die Kripo Leipzig ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.