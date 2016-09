Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Am 5. September startet im Allee-Center die Geburtstagswoche mit Musik, Tanz und Bastelstraße und zwar auf den Tag genau 20 Jahre nach der Eröffnung im Jahr 1996.

Täglich können sich die Besucher auf Geburtstags-Überraschungen, kreative Unterhaltung und Mitmach-Aktionen für Groß und Klein freuen.

Los geht's am Montag und Dienstag mit den Tagen der Vereine, welche hier ihr Können präsentieren. Von Tanzshows und Gesang über Kampfkunst bis hin zu Basketball wird eine breite Palette des Leipziger Vereinslebens präsentiert.

Am Mittwoch, dem 7. September, wird dann richtig gefeiert. Centermanagerin Petra Köhler und ihr Team laden Sie von 15 bis 17 Uhr herzlich ein, mit einem Glas Sekt gratis auf »20 Jahre Allee-Center« anzustoßen. Dazu gibt es köstliche, von der Konditorei Wendl in Handarbeit hergestellte Geburtstags-Törtchen (beides solange der Vorrat reicht).

Außerdem möchten sich die Händler und Dienstleister im Allee-Center zum 20-jährigen Jubiläum bei ihren Kunden mit kleinen Geschenken für die langjährige Treue bedanken. In der Gelddusche gibt es am Donnerstag und Freitag Einkaufs-Gutscheine zu gewinnen und als krönenden Abschluss der Geburtstagswoche werden am Samstag, 10. September, ab 17 Uhr live auf der großen Geburtstagsbühne noch einmal attraktive Gewinne, die von den Geschäften im Allee-Center bereitgestellt wurden, verlost.

So gibt es beispielsweise Tortengutscheine, Präsentkörbe und Einkaufsgutscheine zu gewinnen. Die Teilnahmekarten erhalten Sie an der Kundeninformation. Maskottchen »Grüni« lässt es sich natürlich nicht nehmen, kräftig mitzufeiern. Täglich ist er im Center unterwegs und hat für die Kids süße Überraschungen dabei.

Feiern Sie mit und freuen Sie sich auf viele attraktive Geburtstags-Angebote der über 100 Geschäfte im Allee-Center!