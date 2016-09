Grünauer Kultursommer 2016

Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Fr., 2.9. + Sa., 3.9., jeweils 20 Uhr

»Schlussakkord« - Generationsübergreifendes Theaterprojekt

Einst hatten sie zusammen in einem Stück gespielt, nun treffen sie sich im Theatrium wieder zur Party mit Übernachtung im Theatersaal! Mit viel Musik natürlich. Und die hat es in sich: Jedes Musikstück lockt Träume, Erinnerungen und Geschichten hervor. Es wird gemeinsam gelacht, geweint und wild getanzt. Aber warum geht der Feueralarm mehrmals los? Wieso ist plötzlich das Licht aus? Wir sind doch im Theatrium, hier kann uns nichts passieren. Und trotzdem: Irgendetwas stimmt nicht...

Eintritt: 7,50 Euro / ermäßigt 4,50 Euro

Theatrium

Sa., 3.9., 11:30 bis 18 Uhr

17. Haus- und Hof-Fest

Stargast Bernhard Brink und ein mitreißendes Andrea-Berg-Double »rocken« das Festzelt und auf die Kids wartet das Kinderland mit tollen Überraschungen.

WG »Lipsia« eG, Hofgelände Brünner Straße 12

Sa., 3.9., 15 bis 18:30 Uhr

Mieterfest

Bunter Nachmittag mit Tanzmusik, Auftritt der Zumba-Kids, Taekwondo-Darbietung, dem Knall-Theater und vielem mehr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Kolonnadengarten Grünau, Alte Salzstraße 131

Mo., 5.9. bis Sa.,10.9.

Geburtstagswoche 20 Jahre Allee-Center Leipzig

Am 5. September 1996 öffnete das Allee-Center Leipzig seine Türen und ist somit genau halb so alt wie der Stadtteil Leipzig-Grünau. Beide Jubiläen sind für das Center Anlass, ganzjährig Aktionen durchzuführen. Der Höhepunkt des Festjahres ist die Geburtstagswoche mit vielen Aktivitäten und Überraschungen. Zum Abschluss wird es am 10. September eine Stadtteilfahrt mit dem Grünolino durch Leipzig-Grünau geben.

Allee-Center