Grünauer Kultursommer 2016

Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Fr., 9.9., 14 bis 18 Uhr

Kulturtage im KOMM-Haus: Straßenfest am KOMM-Haus

KOMM-Haus, Selliner Straße 17

Fr., 9.9., 19 Uhr

150. Klang-Stille-Raum: Jubiläumskonzert

Seit 18 Jahren laden die Ev.-Luth. Pauluskirchgemeinde, die Volkshochschule Leipzig und die Katholische Kontaktstelle »Orientierung« zu Musik und Meditation in die historische Dorfkirche Schönau ein. Den 150. Abend der Konzertreihe feiern wir im Rahmen des Grünauer Kultursommers mit musikalischen Weggefährten der vergangenen Jahre und Musik von Barock bis Jazz.

Kirche Schönau

Fr., 9.9., 19 Uhr

Kulturtage im KOMM-Haus: PREMIERE: Spott frei

Das neu gegründete Seniorenkabarett »Die Spottvögel« zeigt in seinem Programm kleine Alltagsgeschichten aus der Sicht der reiferen Mitbürgerinnen und Mitbürger auf eine ganz besondere, nachdenkliche und spaßige Weise. Ein Leckerbissen für alle, die Kabarett mögen.

Eintritt: 5 Euro / Karten im Vorverkauf im KOMM-Haus

KOMM-Haus, Selliner Straße 17

Sa., 10.9., 17 Uhr

Kulturtage im KOMM-Haus: Schnauze Ossi – zwei Wessis pöbeln zurück

Lesung mit Mark Daniel und Jürgen Kleindienst

Nach über zwei Billionen Euro, mit denen die ostdeutschen Tagebaulandschaften wieder bewohnbar gemacht wurden, nach 25 Jahren Selbstgerechtigkeit und Selbstmitleid ist es Zeit für die Wahrheit. Heiter bis wütend, witzig und provozierend decken die Autoren auf, wie Gauck und Merkel Karriere machen konnten, welches Ereignis in Wahrheit zum Mauerfall führte und wo der ganz normale Rassismus herkommt. Sie zeigen, warum man DDR-Rocker nicht mehr los wird und was hinter dem Schunkelprogramm des MDR steckt. Zwei Wahl-Ossis, beide Kulturredakteure der LVZ, nehmen deutsch-deutsche Klischees aufs Korn. Ein gelungener Gegenangriff auf Holger Witzels »Schnauze Wessi« .

Eintritt: 5 Euro / ermäßigt 3 Euro

KOMM-Haus, Selliner Straße 17