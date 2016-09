Stadtradeln 2016

Leipzig

Leipzig wird auch in diesem Jahr wieder in die Pedale treten: Seit 2. und noch bis 22. September nimmt die Stadt zum achten Mal am bundesweiten Wettbewerb des Klima-Bündnisses für eine fahrradfreundliche und klimagerechte Stadt teil.

»Alle Leipzigerinnen und Leipziger sind aufgerufen, über drei Wochen hinweg ihre täglichen Wege mit dem Fahrrad zu erledigen und dabei möglichst viele Kilometer für ihr eigenes Team und unsere Stadt zu sammeln. Gemeinsam mit dem ADFC Leipzig e.V. und dem Grünen Ring konnten wir erstmalig auch ein ergänzendes Radtourenprogramm auf die Beine stellen« , erläutert Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal.

Unter den 50 aktivsten Teams mit den meisten Radkilometern verlosen die Organisatoren ein Preisgeld von drei Mal 500 Euro. »Nutzen Sie die Zeit bis zum Start des Stadtradelns und laden Sie viele Kollegen und Freunde ein, Ihr Stadtradel-Team zu verstärken. Damit erhöhen Sie Ihre Chancen einen Platz unter den besten 50 Teams zu erreichen« , sagt Nico Singer, Geschäftsführer des Ökolöwen. Anmeldungen zum Stadtradeln sind unter www.stadtradeln.de möglich.

Im vergangenen Jahr haben die Leipzigerinnen und Leipziger erstmals die Eine-Million-Kilometer-Marke geknackt und landeten damit ganz knapp hinter Dresden auf dem zweiten Platz im bundesweiten Städtewettbewerb. »Wir hoffen, dass wir diese Erfolgsgeschichte fortsetzen können und in diesem Jahr noch mehr Menschen für das Stadtradeln begeistern. Deshalb lautet das Ziel für 2016, erneut mehr als eine Million Kilometer zu radeln und damit den Sieg im Bundeswettbewerb nach Leipzig zu holen« , so Singer abschließend.

Das Stadtradeln ist eine Kampagne des Klima-Bündnis e. V. und wird in Leipzig von der Stadtverwaltung Leipzig und dem Ökolöwe–Umweltbund Leipzig e.V. organisiert. Die wichtigsten Infos zum Stadtradeln gibt es auf der Internetseite www.oekoloewe.de/stadtradeln, darüber hinaus auch auf www.leipzig.de/stadtradeln. Bei Rückfragen steht das Stadtradeln-Organisationsteam zur Verfügung (stadtradeln@oekoloewe.de oder Telelefon 0341 - 30 65 171).