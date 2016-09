Leipzig

Gr├╝n-As Stadtteilmagazin

In der Antonienstra├če f├╝hren die Stadt Leipzig, die Leipziger Verkehrsbetriebe und Wasserwerke im Rahmen der seit M├Ąrz 2014 laufenden st├Ądtischen Erneuerung der Antonienbr├╝cken zus├Ątzlich Bauarbeiten zwischen Gie├čer- und Klingenstra├čedurch. Konkret geht es hier um Arbeiten an Gleisen, Stra├čen sowie an Gas-, Trink- und Abwasserleitungen. Vom 1. Oktober ab 1 Uhr bis zum 16. Oktober sind dabei auch Arbeiten in den Abend- und Nachtstunden notwendig. Im gesamten Baubereich und voraussichtlich dar├╝ber hinaus kommt es leider zu erh├Âhten L├Ąrmemissionen.



Beginn der Bauarbeiten im Jahr 2014 an der inzwischen abgerissenen Br├╝cke

Zudem sind die Arbeiten an den Antonienbr├╝cken so weit fortgeschritten, dass in den Herbstferien die neuen Stra├čenbahngleise dort an die angrenzende Strecke angebunden werden k├Ânnen. F├╝r den Kfz-Verkehr sind die Br├╝cken voraussichtlich ab 9. Dezember wieder frei. Bis dahin wird der Verkehr in Richtung Gr├╝nau weiterhin an der Br├╝ckenbaustelle vorbei und ├╝ber die Behelfsbr├╝cke gef├╝hrt. Stadteinw├Ąrts wird der Verkehr unver├Ąndert umgeleitet.

In den Herbstferien, vom 1. bis 16. Oktober, kommt es zu ├änderungen f├╝r die Stra├čenbahnlinien 1 und 2 im Leipziger Westen. Wegen dem Bau der Antonienbr├╝cken sowie Bauarbeiten in der Antonienstra├če zwischen Gie├čer- und Klingenstra├če fahren die beiden Linien verk├╝rzt bis zur Haltestelle Adler und weiter bis zur Ersatzendstelle Kleinzschocher, K├Âtzschauer Stra├če. Schienenersatz- und Stra├čenbahnpendelverkehr ist zwischen den Haltestellen Adler und Lausen im Einsatz.

Der Schienenersatzverkehr f├Ąhrt zwischen den Haltestellen Adler und Herrmann-Meyer-Stra├če. Dabei werden die Haltestellen Diezmannstra├če und Kurt-Kresse- Stra├če nur stadtausw├Ąrts bedient. Zwischen den Haltestellen Herrmann-Meyer-Stra├če und Lausen sind Stra├čenbahnen im Pendelverkehr unterwegs. Die Haltestelle Gr├╝nau-S├╝d kann dabei leider nicht bedient werden.