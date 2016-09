Ab ins Hobbyparadies!

Leipzig

Kreativ sein, Ideen holen und Spa├č haben: Vom 30. September bis 3. Oktober pr├Ąsentiert die modell-hobby-spiel auf der Leipziger Messe die neusten Trends f├╝r die Freizeitbesch├Ąftigung. Rund 650 Aussteller schaffen auf einer Fl├Ąche von 90.000 Quadratmetern ein Hobbyparadies der Superlative ÔÇô zum Kennenlernen, zum Ausprobieren und zum Kaufen. Ein Erlebnis f├╝r Familien und Kinder, f├╝r Teenager, aber auch f├╝r Modellbauer und -bahner, Technikliebhaber, Handarbeitsfans und f├╝r alle, die ihr kreatives Potenzial erst noch entdecken m├Âchten.

Erlebnis, Vielfalt, Inspiration und Know-how ÔÇô das abwechslungsreiche Programm der modell-hobby spiel bietet vier Tage lang mehr als 900 Aktionen, Workshops und Vorf├╝hrungen. Auf Deutschlands gr├Â├čter Publikumsmesse f├╝r Modellbahn, Modellbau, kreatives Gestalten und Spiel pr├Ąsentieren Branchenf├╝hrer Produktneuheiten und stellen die Trends von morgen f├╝r die Freizeitgestaltung vor. Zum Schauen und Staunen laden spektakul├Ąre Indoor-Flugshows, die Anlagenschau der Modelleisenbahner und liebevoll gestaltete Truck-Parcours ein. Im Spieleareal wartet eine umfangreiche Spieleausleihe auf die Besucher. Mit Fantasie, Geschick und Detailliebe entstehen in den Kreativ-Workshops Unikate.

Einfallsreich verziertes Backwerk wie Cupcakes, Torten oder Cake Pops liegen im Trend. Mit den richtigen Zutaten, Hilfsmitteln und Methoden wird aus jedem Backwerk ein Kunstwerk, das fast zu sch├Ân zum Essen ist. Die modell-hobby-spiel hat der Liebe zum Backen und Dekorieren in diesem Jahr erstmalig einen eigenen Ausstellungsbereich gewidmet. Namhafte Hersteller und H├Ąndler wie die Cake Company von Jacobi Decor, Der Stiele Fuchs, Cake Pop Hamburg, Tasty Me aus den Niederlanden und die polnische Firma STODOLA pr├Ąsentieren das richtige Werkzeug f├╝r Tortenk├╝nstlerinnen und - k├╝nstler. Auf Dekorfans wartet hier ein reiches Sortiment an hochwertigem Torten- und Backzubeh├Âr ÔÇô vom bunten Rollfondant ├╝ber s├╝├če Verzierungen bis hin zum Cake-Pop-Stiel. In spannenden Workshops gestalten Anf├Ąnger und Fortgeschrittene eigene Back-Kunstwerke. Pimp your Cake! Jeder Kuchen wird zum Hingucker!

Das wird hei├č! Zum ersten Mal veranstaltet die modell-hobby-spiel mit dem langj├Ąhrigen Partner FPV1.DE ein FPV Racing Event: Zur Premiere des German Indoor Cups k├Ąmpfen bis zu 50 etablierte Piloten in zwei Racing-Klassen ÔÇô einer offenen und einer mit standardisierten Coptern ÔÇô um die Siegerpl├Ątze. Absolut herausfordernd ist der anspruchsvolle Indoor-Racetrack auf zwei Ebenen in Messehalle 5 ÔÇô effektvoll mit farbigen LED-Ketten und beleuchteten Toren ausgestattet. Um ganz nach vorn zu fliegen, m├╝ssen die Piloten Gates am Boden und an der Decke meistern. Das Publikum darf sich auf rasante Moves freuen und kann sich mittels eines gro├čen Splitscreens in die Pilotenperspektive versetzen. In der Pilots-Area lassen sich die Piloten beim Tunen ├╝ber die Schulter schauen. Gern geben sie Ausk├╝nfte ├╝ber die per Videobrille gesteuerten Modelle mit Onboard-Kamera ÔÇô immerhin erreichen die dynamischen Quadrocopter bis zu 150 km/h und beschleunigen von null auf 130 km/h in nur 1,3 Sekunden.

Ausprobieren und aktiv werden steht f├╝r Familien auf dem Programm. Zahlreiche Angebote und Events lassen keine Langeweile aufkommen, denn hier kommen kleine Besucher ganz gro├č raus, Spa├č und kindgerechtes Lernen gehen Hand in Hand. Ein lebensgro├čes Puppenhaus, Spiele im XXL-Format, Arenen f├╝r Bewegungs- und Geschicklichkeitsspiele, Puzzle-Spa├č zur F├Ârderung von Konzentration und Koordination oder das spielerische Konstruieren eigener Modelle sind nur einige der zahlreichen Highlights f├╝r die j├╝ngsten Besucher. Ob kleiner K├╝nstler, Technikfreak, liebevolle Puppenmutti, T├╝ftler oder Spielefreund ÔÇô auf der modell-hobby-spiel ist f├╝r jeden etwas Passendes dabei.

Vom 30. September bis 2. Oktober 2016 ├Âffnet die modell-hobby-spiel von 10.00 bis 18.00 Uhr ihre Tore sowie am 3. Oktober zwischen 10.00 und 17.00 Uhr. An den Tageskasse kosten Tickets am Messefreitag und -montag (30. September/3. Oktober) 13,00 Euro und am Samstag und Sonntag (1./2. Oktober) 14,00 Euro. Erm├Ą├čigte Tagestickets kosten 9,50 Euro beziehungsweise 5,00 Euro f├╝r Kinder zwischen sechs und zw├Âlf Jahren. Am Besuchstag berechtigen die Eintrittskarten im ├Âffentlichen Nahverkehr zur einmaligen kostenfreien Hin- und R├╝ckfahrt zum/ab Messegel├Ąnde. Aktuelle Informationen zur Messe gibt es unter www.modell-hobby-spiel.de, sowie auf facebook.com.