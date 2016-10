So klingt Grünau!?

Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Der Vorschlag zur Wiederaufführung der Rock-Suite »Grün-Au« von Hubertus Schmidt aus dem 20. Jubiläumsjahr Grünaus 1996 wurde beim Ideenworkshop »40 Jahre Grünau« eingebracht: eine neu arrangierter Aufführung mit einer überarbeiteten Version von Hubertus Schmidt mit Susanne Grütz (Gesang) und einer kleinen Band sowie mit entsprechendem Bühnenbild.

Hubertus Schmidt konnte für die Idee begeistert werden. Das Kulturamt stellte finanzielle Mittel bereit und mit der Pauluskirche war der Aufführungsort gefunden (1996 war es die Kirche St. Martin).

Am 17. September war es dann so weit. Unter den Gästen waren zahlreiche Nichtgrünauer, die extra zu diesem Konzerterlebnis in den Stadtteil kamen. Das Bühnenbild war sehr schön gestaltet – zwei farbige Banner vor schwarze Hintergrund.

Historisches: Am 4. Advent 1996 gab es die Premiere von "Grün-Au" in der Martinskirche, über die Dietmar Voigt einen Offenen Brief verfasste, und eine Voraufführung am 2. November 1996 im KOMM-Haus.

Klischeebedienend stand ein Tisch mit »Sterni« und Bildzeitung neben der Bühne. Vier Musiker und Susanne Grütz (Text und Gesang) gestalteten das Programm, bei dem Vieles an die Fassung von 1996 erinnerte, zumindest kamen einem Tonfolgen und Textpassagen bekannt vor. Allerdings muss erwähnt werden, dass es nur wenige Gäste gab, die schon 1996 bei der Aufführung dabei waren.

Zwischendurch dann Videoaufnahmen von Susanne Grütz, die Bewohner Grünaus zum Leben im Stadtteil befragt hatte. Da wurden nicht nur die positiven Seiten Grünaus hervorgehoben, sondern auch Probleme angesprochen. Das Miteinander klappt eben immer häufiger nicht reibungslos.

Nach der Aufführung hatte man bei einem Glas Sekt die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen – oder der Hintergrundmusik von Valeri Funke auf dem Akkordeon zu lauschen. Insgesamt war die Resonanz nach dem Konzert sehr positiv. Und den Künstlern hat es viel Spaß gemacht. Bleiben vielleicht nur einige offene Fragen, was den unmittelbaren Grünau-Bezug betrifft. Vielleicht wäre ein kleiner Programmzettel hilfreich gewesen.