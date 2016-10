Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Am 18. Oktober findet um 16 Uhr im generationsübergreifenden Treff »Nebenan« in der Alten Salzstraße 53 eine Filmvorführung statt. Die Grünauerin Christel Lehmann zeigt ihre Eindrücke von einer Kreuzfahrt durch den Panamakanal 2014. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden sind möglich.

Am Samstag, den 24. September, wurde der sechsminütige Imagefilm für Grünau auf der Alten Salzstraße gedreht. Mehr als 300 Akteure beteiligten sich am Entstehen des Lipdub videos »Wir sind Grünau« .

Bevor der fertige Clip in den Sozialen Netzwerken verbreitet werden soll, wird er am selben Tag, also auch am 18. Oktober, um 19 Uhr, im Saal 2 des Cineplex-Kinos den interessierten Grünauern präsentiert. Der Eintritt ist frei.

Bereits ab 17.30 Uhr gibt es die Premiere, vorrangig für die beteiligten Akteure, mit Musik der Künstler und Regisseur.