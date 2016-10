Großes Friedenstauchen

Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Zum diesjährigen Friedenstauchen am 3. September am Kulkwitzer See nahmen 25 Taucherinnen und Taucher teil.

Als einen Höhepunkt konnte man den Start-Abflug von 450 Brieftauben ansehen, die von drei Leipziger Züchtervereinen zur Verfügung gestellt wurden. Sie starteten von der Schwimm-Plattform nach einführenden Worten vom Vereinsvorstand Matthias Fäller. Bei dieser Gelegenheit wurde der Fotograf leider auch von einer Taube getroffen.



Friedenstauchen am Kulki

Es gab auch einen Pokal für die Vereine, je nach Platzierung der Tauben (Ankunft im heimischen Taubenschlag). Die Taucher starteten dann von der Basis der Leipziger Delphine am Lausener Ufer (E2) zum Tauchgang Richtung Basis am Campingplatz (E3). Gegen Vorlage einer Übergabemünze erhielten die Taucher eine kostenlose Luftfüllung, und konnten wieder zum Ausgangspunkt zurück tauchen.

Die Veranstaltung wurde vom Tauchsportverein Leipziger Delphine organisiert, und auch die Pressluft für die Taucher wurde unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Am Abschluss des schönen Tages ohne Wind und Wellen mit viel Sonnenschein gab es Kaffee und Kuchen sowie viele zufriedene Gesichter.