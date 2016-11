Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Am 24. September hatten die Grünauer im Rahmen eines Tages der offenen Tür die Möglichkeit, die Gemeinschaftsunterkünfte im Deiwitzweg 1 und in der Liliensteinstraße 1 zu besichtigen und mit den Trägern der Einrichtung ins Gespräch zu kommen beziehungsweise ihre Fragen los zu werden.

Träger der Einrichtung in der Liliensteinstraße 1 ist Pandechaion Herberge e.V., der auch Träger der Einrichtung in der Liliensteinstraße 15 A ist. Die ersten Bewohner sind bereits in das Objekt eingezogen.



Deiwitzweg

Der Träger der Einrichtung im Deiwitzweg 1 sind die Malteser Integrationslotsen Leipzig. Diese Einrichtung wird zeitnah in Betrieb gehen. Beide Unterkünfte bieten Platz für knapp 90 Bewohner.

Turnhalle Freie Schule

Die Turnhalle in der Alten Salzstraße soll demnächst wieder ihrer ursprünglichen Nutzung zugeführt werden. Eine Instandsetzung nach der bisherigen Nutzung als Vorhalteeinrichtung zur Unterbringung von Flüchtlingen besteht aufgrund des geringen Verschleißes nicht.

Weißdornstraße 102

Noch wird kräftig gewerkelt am ehemaligen ökumenischen Gästehaus in der Weißdornstraße. Die Gemeinschaftsunterkunft für insgesamt 336 Geflüchtete wird voraussichtlich im ersten Quartal 2017 eröffnet.

Das 42 Jahre alte Gebäude an der Parkallee musste nach immensen Vandalismusschäden an der Haustechnik nicht nur umgebaut sondern zudem grundhaft saniert werden, was mit 6,2 Millionen Euro auch erheblich teurer geworden ist, als ursprünglich veranschlagt. Unstimmigkeiten gibt es derzeit noch über die Verortung einer Zufahrtsstraße, die durch das verkehrsberuhigte Wohngebiet erfolgen soll.