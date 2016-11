Einkaufsbummel und Lampionumzug

Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Zum verkaufsoffenen Sonntag am 6. November laden die Geschäfte des Allee-Center Leipzig von 12 bis 18 Uhr zum entspannten Einkaufsbummel mit der ganzen Familie ein.

Und damit der verkaufsoffene Sonntag zu einem ganz besonderen Erlebnis wird, haben sich die Händler und das ECE-Centermanagement im 20. Jubiläumsjahr etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um ihre Verbundenheit zu dem Stadtteil Grünau und seinen Bürgern zu bekunden: Zum Abschluss des verkaufsoffenen Sonntages wird es ab 17.30 Uhr einen großen Lampionumzug vom Center Leipzig durch die Stuttgarter Allee und wieder zurück geben.

Da werden sicher die Lampions mit vielen fröhlichen Kinderaugen um die Wette leuchten. Centermanagerin Petra Kann ist natürlich auch dabei und hat ein offenes Ohr für Ihre Anregungen und Wünsche.



Allee-Center Lampionumzug

Und das Beste ist: Kids, die noch keinen Lampion haben, können sich im Allee-Center kostenfrei ganz einfach einen eigenen Lampion basteln: am Freitag, 4.11., 13 bis 18 Uhr, am Samstag, 5.11., 11 bis 16 Uhr und am Sonntag, 6.11., 13 bis 17 Uhr.

Vielleicht möchten Sie sich aber auch schon die eine oder andere Idee für den weihnachtlichen Gabentisch holen? Dann sind Sie in Ihrem Allee-Center genau richtig. Die über 100 Händler und Dienstleister halten attraktive Angebote für Sie bereit und beraten Sie kompetent bei der Suche nach dem passenden Geschenk für Ihre Liebsten.