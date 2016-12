Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Die gesperrte Fußgängerbrücke über die S-Bahn an der Station Grünauer Allee wird abgerissen. Die Brücke in Höhe der Sparkasse in Grünau-Ost ist wegen Baufälligkeit bereits seit Jahren nicht mehr benutzbar.

In dieser Woche laufen vorbereitende Arbeiten, ab 5. Dezember beginnt dann der Abriss. Eine Sanierung ist wirtschaftlich nicht sinnvoll, vor allem, weil ein behindertengerechter Übergang an dieser Stelle nicht herzustellen wäre.

Die Fußgänger können zwei unweit von diesem Bauwerk gelegene, behindertengerecht gebaute Brücken über das Bahngelände nutzen. Östlich befindet sich in unmittelbarer Nähe die Brücke Grünauer Allee, westlich davon - in einiger Entfernung - liegt die Brücke Schönauer Straße. Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte hat sich die Stadt für den Abriss entschieden.

Die Demontage soll im Wesentlichen noch im Dezember erfolgen. Gearbeitet wird zu einem großen Teil in den Nachtstunden, wenn keine S-Bahnen verkehren. Damit die Anwohner so wenig wie möglich belastet werden, soll die Brücke dabei in größeren Teilen demontiert werden. Diese werden dann per Tieflader abgefahren und an anderer Stelle weiter zerlegt.

Um einen reibungslosen Bauablauf zu ermöglichen, müssen im Dezember die Fuß- und Radwege südlich und nördlich der Bahn für einige Tage gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die Alte Salzstraße. Die beauftragte Baufirma wird rechtzeitig die Anlieger detailliert mit Aushängen über den Bauablauf informieren.