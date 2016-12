Leipzig

jeden Montag und Dienstag (Kinder ab 4,50 €, Erw. ab 5,50 €)

[ Zombie-Special mit Begrüßung und Saalverlosung

Sa., 03.12.um 22:15 Uhr »Train to Busan«

[ Nikolausaktion

Di., 06.12., 14:00-18:00 Uhr

Funkelnder Glanz, Schneeflocken und ein Land voller Süßig kei ten, das verspricht Tschaikowskys Ballett am Donnerstag, 8. Dezember, 20.15 Uhr im Cineplex Leipzig. Mit seinen weltberühmten Melodien und der exquisiten Ausstattung bezaubert »Der Nussknacker« seit seiner Premiere 1984 schon über 30 Jahre das Publikum. Mit Tschaikowskys faszinierender Partitur, einem auf magische Weise wachsenden Weihnachtsbaum, einer vom Mäusekönig angeführten Schlacht zwischen Spielzeugsoldaten und Mäusearmee, und der berühmten Rolle der Zuckerfee getanzt von der Prima Ballerina des Royal Ballet London Lauren Cuthbertson, darf man dieses Event nicht verpassen.

[ Nikolauspreview

gratis Füllen von geputzten Stiefeln und Nikolausstrümpfen (mit Schuhputz-Station) Für alle Kinder mit gültiger Kinokarte – Stiefel/Strumpf mitbringen

Di., 06.12.um 15:00 Uhr »Sing 3D«

[ Nikolauspreview

Di., 06.12.um 20:00 Uhr »Office Christmas Party«

[ Ladies First

Preview inkl. 1 Piccolo Jules Mumm gratis, Ausgabe der Jolie und Saalverlosung

Mi., 14.12.um 20:00 Uhr »Bob, der Streuner«

[ Mitternachtspreview

(in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag)

Do., 15.12.um 0:01 Uhr »Rogue One: A Star Wars Story 3D«

[ Preview

Di., 26.12.um 22:00 Uhr »Assassins Creed 3D«

[ Royal Opera London

Übertragung aus der Londoner Oper, mit Begrüßung und inkl. Sektempfang

Do., 08.12.um 20:15 Uhr »Der Nussknacker (Ballett)«

[ Englisches Kino

Original ohne Untertitel

Sa., 03.12. »Sully«

Sa., 10.12. »Sing«

Sa., 17.12. »Rogue One: A Star Wars Story«

[ Russisches Kino

Russische Originalfassung ohne Untertitel

So., 25.12.um 15:00 Uhr »Väterchen Frost – Kampf der Magier«

[ Familienpreview

Spielmax-Familien-Preview

So., 04.12.um 15:00 Uhr »Die Vampirschwestern 3 – Reise nach Transsilvanien«

So., 04.12.um 15:00 Uhr »Sing 3D«

So., 18.12.um 15:00 Uhr »Vaiana 3D«

[ Familienkino

Die Augsburger Puppenkiste an allen Advents-Sonntagen

»Die Weihnachtsgeschichte« am So., 04.12.um 13:00 Uhr/ So., 11.12.um 13:00 Uhr/ So., 18.12.um 15:00 Uhr/ 24.12. um 14:30 Uhr

[ Filmleben

Wiederaufführungen ab 5,00 €

ab 04.12. »Nebel im August«

ab 11.12. »Frantz«

[ Bundesstarts