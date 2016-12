Leipzig

Anfang April lud Oberbürgermeister Jung in die Kongresshalle zur Veranstaltung »Leipzig – Heimat für alle!?« ein, um gemeinsam über die Herausforderungen der Integration aber auch über Demokratiefeindlichkeit und Radikalisierungstendenzen zu sprechen. Die Veranstaltung fand im Rahmen der Erarbeitung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes 2030 statt.

Diskutiert wurden Fragen des Zusammenlebens und der Integration aller. Einig waren sich die Teilnehmer dabei, dass diese Fragen nur im Quartier gelöst und bearbeitet werden können. Der begonnene Dialog zum Thema soll deshalb in den Stadtgebieten fortgesetzt werden. Nach einer ersten Veranstaltung im Leipziger Osten im vergangenen Mai findet nun am 15.12.2016 in Grünau die Stadtteilkonferenz »Zusammenleben in Grünau« von 17 bis 20 Uhr in beiden Grünauer Kirchen statt.

Ziel ist es, über verschiedene Facetten des Zusammenlebens zu diskutieren und das Zusammenleben im Stadtteil unter verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten: Mehrgenerationenwohnen von Alt und Jung, Ordnung und Sicherheit, soziale Chancengleichheit, funktionierende Nachbarschaften und Integration von Migranten: Was kann Jeder dazu beitragen? Wo bestehen Handlungsbedarfe? Welche Ansätze gibt es bereits oder wären denkbar? Welche Defizite verhindern Entwicklungen? Wo muss nachjustiert werden?

Neben einem einführenden Statement von OBM Burkhard Jung sollen vor allem die Grünauer/innen selbst zu Wort kommen. Dafür ist zunächst eine offene Diskussionsrunde in der Kirche St. Martin geplant. Danach werden die Diskussionen an moderierten Thementischen in der Pauluskirche fortgesetzt.

Folgende Thementische sind geplant:

Zusammen aufwachsen: Bildung und Teilhabe – Gleiche Chancen für alle? Zusammenleben der Generationen: Miteinander leben – Wie können Jung und Alt voneinander lernen? Zusammenleben organisieren: Regeln einhalten – Wie können Ordnung und Sicherheit gewährleistet werden? Zusammenleben leben: Gemeinsam weiterkommen – Was brauchen funktionierende Nachbarschaften? Zusammenleben mit Fremden: Aufeinander zugehen – Wie kann Integration gelingen? Open Space: offener Tisch ohne feste Themen oder aus der Diskussionsrunde

Trotz des Termins kurz vor Weihnachten hofft das QM auf eine rege Teilnahme vieler Grünauer/innen. Es lohnt sich über den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen und sich Gedanken zum zukünftigen Miteinander im Stadtteil zu machen.

Für eine kleine Stärkung ist gesorgt. Sollten Sie bereits im Vorfeld Fragen, Anregungen oder Hinweise haben, können Sie gern Kontakt mit uns aufnehmen: Quartiersmanagement Grünau, Stuttgarter Allee 19 (Stadtteilladen), Telefon: 0341 / 412 97 31