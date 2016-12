Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Donnerstag, 08.12., 14:00, An der Kotsche 49

Weihnachtsgeschichte mit R. Kresse

im Jugend- und Altenhilfeverein e.V.

Freitag, 09.12., 19:00, Schönauer Str. 245

Klang-Stille-Raum (153)

Adventliche Chormusik mit dem Ensemble »cantus verus« und dem Kammerchor der Ev.-Luth. Pauluskirchgemeinde. Leitung: Susan Kästner und Elke Bestehorn, Meditation: Clemens Maaß SJ

Schönauer Kirche

Außerdem:

Sa., 10.12., 14 Uhr:

Weihnachtskonzert des Klinger-Chores

So., 11.12., 10 Uhr:

Familiengottesdienst am 2. Advent

in der Katholische Pfarrei St. Martin, Kolpingweg 1, 04209 Leipzig, Tel.: 0341 / 411 21 44

Sonnabend, 10.12., 16:30, Ludwigsburger Str. 9

Petterson & Findus - die Weihnachtsgeschichte

Puppentheater im Allee-Center Leipzig

Sonntag, 11.12., 10:00, Alte Salzstraße 185

3. Advent: Gottesdienst mit Posaunenchor

in der ev. Luth. Pauluskirche

Montag, 12.12. 14:00, Titaniaweg 5

"Lustiger Denkspaß"

bei der Arbeiterwohlfahrt / Grünauer BV e.V.

Dienstag, 13.12., 16:30, Alte Salzstraße 53

Musikalischer Vortrag mit Tanz

im Treff "NEBENAN“ mit Rudi u. Lea Strinitz

Mittwoch, 14.12., 17:00, Kiewer Str. 5

Kl. Bastelarbeit, Weihnachtsgeschichte

Apotheke am Ratzelbogen