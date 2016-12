Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Bekanntlich geht die MDR-Sendung »Außenseiter Spitzenreiter« gern ungewöhnlichen Fragen auf den Grund. Das ist bei den aktuellen Dreharbeiten durchaus wörtlich zu nehmen: Es geht mit dem Tauchsportverein »Leipziger Delphine« in die Tiefen des Kulkis.



Dreharbeiten zur bekannten MDR-Sendung

Das Team rund um Madeleine Wehle erhielt die Zuschauerfrage: »Kann man unter Wasser Trompete spielen?« . Die Sendungsmacher suchten also erfahrene Taucher und Unterwassermusiker – und stießen dabei auf die Grünauer Delphine.

Der Tauchclub, der mit seinen außergewöhnlichen Aktionen schon deutschlandweit für Aufsehen sorgte, half natürlich gern. Doch die Delphine wären nicht die Delphine, wenn sie nur einen Trompeter in den Kulki geschickt hätten.

Musiker und Tauchfreund Jens Göttert schmiedete zusammen mit Tauchurgestein Reinhard Gräfe den Plan, gleich ein ganzes Unterwasserweihnachtskonzert zu veranstalten, denn die Sendung wird im Advent ausgestrahlt.

Musik gab's schon bei den Tauchern, aber ein Weihnachtskonzert bei Karpfen, Wels & Co. noch nie! Also begaben sich am 29. Oktober Musiker des Jugend- und Blasorchesters Leipzig in fünf Meter Tiefe. Mit dabei hatten sie ein Schlagzeug, Gitarre, Trompete und einen kompletten Weihnachtsbaum.

Ob und was es dann tatsächlich zu hören gab – das sehen Sie am 14.12. um 21.15 Uhr im MDR FERNSEHEN.