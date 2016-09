Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Es war bald kein Durchkommen mehr auf dem viel begangenen Fußweg zwischen Gärtnerstraße und Nikolai-Rumjanzew-Straße. Brombeerdickicht, heruntergebrochene Bäume und jede Menge Müll ließen den Weg immer enger werden.



Müll am Weg

Monatelange Anfragen beim Ordnungsamt der Stadt, wer für die Verkehrssicherheit zuständig ist und Abhilfe schaffen könnte, wurden zwar registriert, aber es geschah nichts. Dann erschien in der LVZ ein Artikel, dass es in Engelsdorf eine »Müll-Feuerwehr« gäbe, die sich um solche schwierigen Flächen und »Schmuddelecken« kümmert.

Und tatsächlich, nach einem Anruf dauerte es nicht lange und ein ganzes KOMM-Haus Team machte aus dieser Wildnis eine richtig ordentliche grüne Ecke. Neben der Entfernung von Wildwuchs, Beschneiden der Bäume, holten die Männer und Frauen riesige Mengen von Bauschutt, Müll, alte Reifen heraus. Dabei ist der Müll-Containerplatz gleich nebenan.

Mit diesem Artikel möchte ich den fleißigen Arbeitern herzlichen Dank sagen, aber auch gleichzeitig an alle Grünauer, die den Weg nutzen, appellieren, die Arbeit nicht wieder zunichte zu machen.

Offene Türen

in den künftigen Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete

Die neuen Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete in Grünau im Deiwitzweg 1 und in der Liliensteinstraße 1 werden in Kürze eröffnet. Beide Häuser bieten jeweils 89 Plätze. Vor dem Bezug durch die künftigen Bewohner besteht die Möglichkeit, beide Häuser sowie die dort tätigen Mitarbeiter der Betreiber und Träger der sozialen Betreuung kennenzulernen.