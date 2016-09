Neue Schmierereien

Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Erneut wurde die Gedenktafel an der Parkallee, die an das Schicksal der dort internierten 500 jüdischen Ungarinnen erinnert von Unbekannten beschmiert. Mehrfach mussten die Initiatoren des Schildes Hakenkreuze und Aufkleber mit rechtem Inhalt entfernen.

Dieses Mal kam die Graffiti-Attacke höchstwahrscheinlich aus einer ganz anderen und völlig unerwarteten Ecke. ANTIFA! lautet der weiße Schriftzug auf rostigem Untergrund – daneben ein Sticker mit eindeutig linkem Bezug.

Hinterlassen wurde dies vermutlich am Abend des 19. August , als sich zum Jugendfestival »Beatz im Block« auf dem Gelände des Schönauer Parkes in unmittelbarer Nähe der Parkallee 1.300 Menschen aus dem linken Spektrum in Grünau zusammenfanden.

»So positiv wir es werten, dass junge Leute hier in den Stadtteil kommen, um musikalisch ein politisches Statement abzugeben, macht uns diese Schmiererei betroffen. Gerade diese Klientel müsste doch eine gewisse Sensibilität für das Thema haben« , heißt es aus dem Vorstand des Bundes der Antifaschisten (BdA), die sich um eine würdige Erinnerungskultur an der Stätte des ehemaligen KZ-Außenlagers bemühen.

Während des Parkfestes hatten Vertreter des Vereins eine Ausstellung zum Lager Schönau präsentiert und sich über das große Interesse der Grünauer an diesem Thema gefreut. So hätten viele der Besucher das erste Mal überhaupt von der Existenz eines solchen Lagers auf dem Gebiet des heutigen Stadtteils erfahren und wollten gern mehr darüber wissen. Diese Freude ist nun getrübt.