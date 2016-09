Wir leben gern in Grünau

Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Sehr geehrte Frau Naceur,

schon lange gehen mir Ihre selbstgefälligen Leitartikel auf die Nerven. Sie werden nicht müde zu betonen, dass Sie in der ach so tollen Südvorstadt wohnen und auf keinen Fall in Grünau leben möchten.

Damit entsteht bei den Grünauern der Eindruck, dass Sie sich für etwas Besseres halten und nur die in Grünau bleiben müssen, die sich nichts Besseres leisten können. Ich glaube, mit Ihrer Einstellung sind Sie beim »Grün-As« fehl am Platz!

Ich habe 35 Jahre in Grünau gewohnt, davon 32 Jahre im WK8, habe mich dort sehr wohl gefühlt und war immer gern Grünauer. Jetzt habe ich eine Eigentumswohnung in Lausen, doch wenn es das in Grünau gäbe, wäre ich lieber dort geblieben.

Auch das deutet leider darauf hin, dass sich Leute mit etwas Geld woanders umsehen müssen. Nach wie vor bin ich an Grünau interessiert und besorge mir immer das »Grün-As« , da es ja leider nicht in unserem Briefkasten landet.

Ich finde, Sie sollten regelmäßig Leserbriefe veröffentlichen und bin gespannt, ob Sie den Mut haben, meinen Brief zu veröffentlichen.

Mit freundlichen Grüßen

Gisela Müller, 04207 Leipzig-Lausen

Geld!

Objekt der Begierde

Vom Sonntag zum Montag machte sich ein unbekannter Einbrecher in einer Gaststätte in der Selliner Straße zu schaffen. Offenbar hatte er sich zuvor einschließen lassen. Er brach zwei Spielautomaten auf, entwendete daraus eine Geldkassette mit Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Zudem stahl er noch eine Geldkassette aus einem Schrank. Anschließend verschwand er mit dem Geld und nahm auch noch zwei Flaschen Schnaps mit. Der Inhaber (36) rief die Polizei. Die Gesamtschadenshöhe ist noch unklar. Kripobeamte haben die Ermittlungen aufgenommen.