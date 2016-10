Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Grünau verändert sich – was bedeutet das für das zukünftige Zusammenleben im Stadtteil? Wie beurteilen die Bewohnerinnen und Bewohner den Wandel?

Im Rahmen aktueller Forschungsarbeiten des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung möchten wir herzlich zu einer Filmvorführung zum Thema »Soziale Vielfalt in Grünau« mit anschließender Diskussion in den Stadtteilladen, Stuttgarter Allee 19, am Mittwoch den 19. Oktober, um 17 Uhr einladen.

Der Film beschreibt in Bild und Ton Aussagen von Grünauerinnen und Grünauern über das Zusammenleben in ihrem Stadtteil und wie es sich aus ihrer Perspektive verändert hat. Gemeinsam möchten wir darüber diskutieren, vor welchen Herausforderungen und Perspektiven die weitere Entwicklung des Zusammenlebens in Grünau steht.

Liebesgeschichten auf der Leinwand

Wie sehr lieben Sie Ihren Partner? Mozarts klassische Oper COSI FAN TUTTE stellt am 17. Oktober (Beginn 19.30 Uhr) zwei Liebespaare auf die Probe – mit großartiger Musik und unerwarteten Folgen. Regisseur Jan Philipp Gloger entwirft eine hochtheatralische Welt als Spielwiese für diese skurrile Komödie, in der zwei Männer für eine Wette versuchen, die Partnerin des jeweils anderen zu verführen. Cineplex Leipzig überträgt die Oper live aus dem Royal Opera House London.

Wer kennt sie nicht, die tragische Liebesgeschichte der Vietnamesin Kim und des amerikanischen GI Chris. 1989 wurde MISS SAIGON in London uraufgeführt. Das legendäre Musical ist am 20. Oktober (Beginn 19 Uhr) in seiner 25 Jahre-Jubiläums-Aufführung vom September 2014 zu sehen. In dieser Gala standen auch die Stars der Uraufführung – Jonathan Pryce und Lea Salonga – in einem ganz besonderen Finale auf der Bühne. Oper und Musical sind in ihren Originalfassungen mit deutschen Untertiteln zu erleben.