Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Am 22. Oktober öffnete das Caritas Kinder-, Jugend- und Familienzentrum zum bunten Familientag seine Türen. Begrüßt wurden die Gäste aber schon vor der Tür. Grund dafür war die Pflanzaktion unter dem Motto »Essbarer Garten vor dem Haus«.

Unter der professionellen Anleitung von Tanja Graf von der ANNALINDE gGmbH wurden mit gemeinsamer Muskelkraft die ersten Sträucher und Bäume für den essbaren Garten vor dem Familienzentrum eingegraben.

Christo in Grünau? Beim Anblick des verhüllten Kirchturms der Paulusgemeinde (siehe Coverfoto dieser Ausgabe) konnte man schon ein wenig stutzig werden, so kunstvoll war der freistehende Turm mit Planen versehen – dazu das herausragende Kreuz. Anderswo gilt das als Performance, kostet richtig viel Geld und lockt Millionen Besucher an. Hier handelt es sich jedoch lediglich um eine Sanierungsmaßnahme, die noch im November abgeschlossen sein wird. Trotzdem: Chapeau für die Bauarbeiter.

Inka Arabin aus dem FAMILIENlocal freute sich zusammen mit Burkhard Meyer, Leiter des Familienzentrums, sehr über die zarten Stauden, die bereits im kommenden Sommer die ersten Früchte tragen sollen. »Wir haben so lange darauf gewartet und sind den Spendern (unter anderem der ANNALINDE gGmbH sowie die Gärtnerei Zumpe) und vielen weiteren Freunden des Familienzentrums wirklich dankbar für die tolle Unterstützung und Realisierung«, erzählte Arabin, während sie den Walnussbaum zusammen mit den Kindern im Pflanzloch eingrub.

»Wir haben hier aber noch viel mehr vor. Dafür suchen wir noch weitere Hilfe und Unterstützung. Unser großer Wunsch ist es, die Grünfläche vor dem Haus nicht nur mit weiteren Pflanzen zu einem echten Garten für alle werden zu lassen, sondern auch eine Sitzmöglichkeit als Ort der Begegnung für Schulklassen und Gruppen, zu bauen.«

Der größte Baum war für die kleinsten Besucher mit Zahnputzutensilien geschmückt und lud zum alljährlichen Nuckelbaumfest ein. Dabei können die Zwerge ihren Schnullern Lebewohl sagen und sie gegen eines der kleinen Präsente vom Nuckelbaum eintauschen.

Neben den Aktionen unter freiem Himmel, war es auch in den Räumen des Familienzentrums bunt und vielfältig. Drinnen wurde gebastelt, gespielt, getöpfert, gekocht und auch diskutiert. Denn neben den zahlreichen Angeboten für die Kinder fand auch ein Gesprächskreis zum Thema »Fremd sein! Kenn ich das?« statt (siehe Online-Ausgabe 2016/44).