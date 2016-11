Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Die Wohnungsgenossenschaft »Lipsia« baut am Objekt Uranusstraße 30-36 vier neue Aufzugstränge an. So können erstmals 48 Mieter ihre Wohnungen bequemer erreichen.



Uranusstraße 30-36, Foto: WG Lipsia

Bereits in den Vorjahren wurden in der Uranusstraße vier Objekte mit Außenaufzügen ausgestattet, so dass die Wohnscheibe damit nahezu vollständig saniert ist. Weil für immer mehr Leipziger ein Aufzug wichtiger Mietgrund ist, baut die Wohnungsgenossenschaft dieses Jahr weiterhin an der Gärtnerstraße 37-47 Lifte an.

Die Investitionskosten dafür betragen ebenfalls rund 1,4 Millionen Euro. Neben den neuen Aufzügen lässt die »Lipsia« in der Uranusstraße 30-36 noch die Fassade dämmen, das Dach instandsetzen, sowie die Loggiabrüstungen erneuern.



Ein Herz für Grünau!

Brückenverschönerer

Brücken scheinen eine magische Anziehungskraft für Gestalter zu haben. Da werden Geländer aufwendigst umstrickt oder kakelbunt angemalt, mit Liebesschlössern und allerlei Zierrat versehen. Von dem Trend blieb Grünau bislang verschont.

Im Oktober allerdings war es dann so weit: Das schlichte, schnörkellose, blassblaue Metall an der S-Bahn-Überführung Kiewer Straße war mit Herzchen und Stanniol mit Liebesbekundungen für den Stadtteil geschmückt. Initiator? Keine Ahnung!