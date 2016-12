Am Nordpol ist was los

Leipzig

Es ist eine schöne Tradition im Allee-Center, dass sich die Rotunde zur Adventszeit in eine wundervolle Weihnachtswelt verwandelt.



Das Allee-Center zur Weihnachtszeit

In diesem Jahr geht die Reise hoch in den Norden, wo die Nächte dunkler und der Schnee sehr viel weißer ist, als in unseren Breitengraden. Dort steht das Haus des Weihnachtsmannes. Fleißige kleine Trolle, die in dieser Gegend zu Hause sind, helfen dem Weihnachtsmann, die Weihnachtswünsche der Kinder zu erfüllen. Sie haben eine Maschine gebaut, die aus den Kinderwünschen Geschenke machen kann.

Auch der Weihnachtsmarkt hat bis zum 24. Dezember geöffnet, der Duft von gebrannten Mandeln zieht durchs Center und lockt zum Kosten der zahlreichen Schlemmereien. An den Ständen gibt es leckere weihnachtliche Backwaren, wie Stollen, Plätzchen und Lebkuchen zu kaufen. Außerdem werden wunderschöne weihnachtliche Dekoartikel, Geschenkverpackungen, schicke Winteraccessoires, wie Mützen, Schals und Handschuhe sowie mollig warme Kuschelsocken angeboten.

Und auf der Aktionsbühne gibt es natürlich wieder ein abwechslungsreiches Weihnachtsprogramm für Klein und Groß. Neben den beliebten Kinderprogrammen mit »Hoppel-Poppel« gibt es in diesem Jahr unter anderem auch die Weihnachtsgeschichte mit »Pettersson & Findus« zu erleben. Das komplette Programm finden Sie unter www.allee-center-leipzig.de.

Tipp: Im Online-Adventskalender des Allee-Centers Leipzig (auf Facebook oder der Homepage) können Sie seit dem 1. Dezember jeden Tag einen attraktiven Preis gewinnen. Mitmachen lohnt sich!

Grüni zieht als Weihnachtsmann verkleidet auch wieder seine Runden durchs Center und hat sicher kleine Überraschungen für die Kids dabei. Zu den verkaufsoffenen Sonntagen am 4. und 18. Dezember laden die Geschäfte des Allee-Center von 12 bis 18 Uhr zum entspannten Einkaufsbummel mit der ganzen Familie ein.

Die über 100 Händler und Dienstleister halten attraktive Angebote für Sie bereit und beraten Sie kompetent bei der Suche nach dem passenden Geschenk für Ihre Liebsten. Den beliebten Geschenke-Einpackservice können Sie seit dem 9. Dezember nutzen.