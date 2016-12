Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Im Sommer 2016 besuchten wir als Verein »Verantwortung für Flüchtlinge e.V.« zusammen mit einem Vertreter von »Romano Jekipe Ano Hamburg – Vereinigte Roma Hamburg« den Ort Kumanove nahe der mazedonischen Hauptstadt Skopje. Dort wurde vor zwei Jahren in einer katastrophalen Romasiedlung ein Vorschulprogramm eingestellt, durch das Kinder von Romafamilien die mazedonische Sprache erlernt hatten, um am regulären Schulunterricht teilnehmen zu können.

Wir trafen dort sowohl ehemalige Lehrer/-innen als auch betroffene Eltern und Schüler/-innen. In den Gesprächen wurde sehr rasch deutlich, dass es neben der institutionellen Förderung selbst an vergleichsweise Kleinigkeiten wie Heften und Stiften fehlt, um den von allen Beteiligten dringend gewünschten Zugang zum Bildungserwerb zu gewährleisten.

Im Rahmen einer Balkantour Ende Dezember, bei der der Verein einige Projekte auf dem gesamten Westbalkan besucht und weiter vorantreibt, möchte dieser in Kumanove Schreibblöcke, Stifte, Hefte, Hefter, Lineale und andere wichtige Schulsachen der Schule vor Ort überreichen.

Deshalb kann man entweder direkt diese Sachen spenden (zur Übergabe bitte den Vereinsvorsitzenden Ricky Burzlaff kontaktieren: ricky.burzlaff@web.de), welche wir dann mit auf die Fahrt nehmen oder für 50 Euro eine Patenschaft für ein Grundschulkind übernehmen. Dieser Betrag reicht für eine schulische Komplettausstattung eines Grundschülers für ein Schujahr.

SPENDENKONTO

Verantwortung für Flüchtlinge e.V.

Sparkasse Leipzig

Kto.-Nr: 1090088457, BLZ: 86055592, IBAN: DE26860555921090088457

Verwendungszweck: Schulpatenschaft Mazedonien

Wer eine solche Patenschaft übernehmen möchte, kann den Betrag bis zum 16. Dezember 2016 auf das nebenstehende Konto überweisen. Das Geld geht zu 100 Prozent in die Schulutensilien der bedürftigen Romaschüler. Denn für uns steht fest: Nach wie vor ist die konkrete Hilfe zur Selbsthilfe vor Ort ein unverzichtbarer Teil humanitären Engagements.

Da sich in vielen Fällen die lokalen Entscheider/-innen in der Politik aus ihrer Verantwortung stehlen, ist es für uns eine moralische Verpflichtung denen, die durch die unmenschliche deutsche Abschiebepolitik betroffen sind, wenn schon keine zufriedenstellende Lebensperspektive, so doch zumindest ein wenig Hoffnung auf Verbesserung ihrer aktuellen Situation zu ermöglichen. Vielen Dank im Voraus!