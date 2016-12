Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Donnerstag, 15.12., 16:00, Ringstraße 2

Weihnachtsmarkt im Familienzentrum des Caritasverbandes Leipzig e.V.

Freitag, 16.12., 17:00, Plovdiver Str. 32

Vorführung

Ninjutsu Kampfkunst-Akademie Leipzig

Weihnachtslesung in der Bibo Süd

Am Montag, den 19.12., kurz vor dem Fest, um 16.30 Uhr gibt es »So eine schöne Bescherung! – Geschichten rund um das Weihnachtsfest« in unserer Bibliothek Grünau-Süd, An der Kotsche, zu erleben. Der Titel unserer nächsten Veranstaltung im Rahmen der beliebten Montags-Vorlesegeschichten steht in Bezug zum nahen Weihnachtsfest. Darauf freuen sich die Großen und Kleinen schon riesig. Doch manchmal klappt auch bei bester Vorbereitung nicht alles wie gewünscht und erhofft. Und damit man Vorab schon mal richtig lachen kann, werden wir das am Nachmittag erleben. Wer brav war und gefolgt hat, bekommt keine Rute. Vielleicht gibt es auch eine Überraschung oder ein kleines Geschenk?

Sonnabend, 17.12., 17:00, Ludwigsburger Str. 9

Weihnachtsaufregung

bei Fam. Zipfelchen mit fundus-MARIONETTEN im Allee-Center Leipzig

Sonntag, 18.12.

4. Advent: in der Familie

Montag, 19.12., 16:00, Brambacher Str. 89

Weihnachtliches

Bibliothek im Seniorenzentrum "Clara Zetkin"

Dienstag, 20.12., 16:00, Stuttgarter Allee 18

Adventscafe

in der Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt, Seniorenbüro West

Mittwoch, 21.12., 17:00, Ludwigsburger Str. 9

Geschichten am Spinnrad

mit Frau Ebert im Allee-Center Leipzig-Grünau

Donnerstag, 22.12., 17:00, Ludwigsburger Str. 9

Mit Schwung ins Weihnachtsfest

Der Grünauer Garnevals Club e.V. im Allee-Center Leipzig

Freitag, 23.12. 16:00 Karlsruher Str. 29

Weihnachtliches

Evang. freikirchl. Gemeinde "Grünauer Oase"

Sonnabend, 24.12.

Alle Kirchen öffnen ihre Türen für Gottesdienste und Christvesper (ausführliches Programm in der nächsten Online-Ausgabe)