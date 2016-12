Die beiden Seiten des Teppichs

Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Wer schon immer einmal wissen wollte, was vor, neben und auf einem roten Teppich so passiert, der hatte am 31. Oktober im Cineplex Gelegenheit, ein solches Spektakel aus der Nähe zu erleben.

An diesem Tag präsentierte nämlich das hiesige Kino die Weltpremiere des Streifens »Pettersson und Findus – Das schönste Weihnachten überhaupt«. Und zwar in Anwesenheit der Schauspieler (Stefan Kurt und Marianne Sägebrecht), des Regisseurs (Ali Samadi Ahadi), der Findus-Stimme (Roxana Samadi) sowie des Produzenten (Thomas Springer).



Roter Teppich im Cineplex

Lange standen sich die akkreditierten Journalisten die Beine in den Bauch und hatten schon einen nicht unerheblich großen Teil ihres als »Arbeitsverpflegung« getarnten Popcorns aufgenascht, derweil sich eine Vielzahl geladener Gäste auf die Säle 1 und 2 verteilten.

Mit einiger Verspätung – das muss man tatsächlich bei Grünau-Erstbesuchern immer mit einkalkulieren – betrat das sechsköpfige VIP-Team plaudernd das leuchtende Rot. Ein paar kichernde Umarmungen auf und hektische Kameraklicke vor dem Teppich später, war Grünaus Glamour-Moment auch schon wieder vorbei und es folgte der – aus redaktioneller Sicht – ruhige Teil des Nachmittages.

Pettersson und Findus – wer die beiden nicht kennt, der hat höchstwahrscheinlich keine Kinder und darüber hinaus echt viel verpasst im Leben. Die Kinderbücher vom schwedischen Autor Sven Nordqvist sind seit etlichen Jahren Kult sowie die daraus entstandenen Trickfilme über den etwas schrulligen Eigenbrödler Pettersson, seinen quirligen Kater Findus sowie die Nachbarn Gustavsson und Beda. Nicht zu vergessen die Mucklas, die jede Geschichte so herrlich beiläufig bereichern und natürlich auch im neuesten Film nicht fehlen dürfen.

»Pettersson und Findus – Das schönste Weihnachten überhaupt« erzählt mit viel Liebe zum Detail und technischer Finesse eine bezaubernde Geschichte über Geben und Nehmen und die Bedeutung von Freundschaft und Nächstenliebe zur Weihnachtszeit«, heißt es in der offiziellen Filmbeschreibung. Stimmt. Es ist der perfekte Einstieg in eine schöne Vorweihnachtszeit und absolut empfehlenswert.