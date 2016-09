Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Der Tag hätte gar nicht besser gewählt werden können. Es ist sonnig an diesem 9. August. Ein leichter Wind weht angenehm warm durch den Innenhof der Wohnanlage Am Schwalbennest/Schönauer Ring. Kinder spielen ausgelassen auf dem Spielplatz und einige Bewohner bereiten den Grill für den Abend vor.

Mittendrin gut 60 Gäste, eingeladen von der Vereinigten Leipziger Wohnungsgenossenschaft eG (VLW) zum Hofgespräch. Anlass war die Namenstaufe der Wohnanlage. Ab sofort heißt sie, was liegt da näher, »Am Schwalbennest« .

Die Geschichte dazu ist schnell erzählt. Als es Leipzigs jüngsten Stadtteil Grünau noch nicht gab, stand im Ortsteil Schönau eine Gastwirtschaft, die »Am Schwalbennest« hieß. Vom alten Schönauer Ortskern ist heute nicht mehr viel übrig und auch die Gaststätte wurde abgerissen. Ge blieben ist der Straßenname und der stand nun auch Pate für die Wohnanlage Am Schwalbennest 1-33 und Schönauer Ring 77-83.



Am Schwalbennest

Namen für Wohnanlagen sind keine Seltenheit mehr. Und auch die VLW hat neben dem Schwalbennest vier weitere. Eher selten ist jedoch die Namenswahl in Anlehnung an den einer Straße. In Grünau bot sich das an und im Zusammenhang mit dem historischen Bezug, gleich doppelt passend.

»Wir haben in Grünau Am Schwalbennest eine sehr schöne und familienfreundliche Wohnanlage, über die selbst alteingesessene Genossenschaftsmitglieder aus anderen Stadtteilen staunen. Zudem feiert Grünau in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Daher lag es für uns nahe, gerade diese Wohnanlage mit genau diesem Namen zu versehen« , so Wolf-Rüdiger Kliebes, Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft.

Den Bewohnern gefällt der Name und groß umstellen müssen sie sich nicht, denn für einen Großteil war es bereits die postalische Anschrift. Gut sichtbar, am Kreuzungsbereich Schönauer Ring/Am Schwalbennest, weißt auch ein neues Schild auf den Namen hin. Zudem wird die VLW speziell für das Schwalbennest entwickelte Exposémappen einsetzen, die künftigen Mitgliedern die Vorzüge des Stadtteils erläutern soll.

Nach dem offiziellen Teil nutzten die Genossenschaftsmitglieder die Möglichkeit, miteinander und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VLW ins Gespräch zu kommen. Mit dabei waren auch Christine Löser und Thomas Brönner, die den interessierten Teilnehmern das Thema Streitschlichtung und die Arbeit der VLW-eigenen Schlichtungskommission vorstellten.