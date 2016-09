Kino und Kultur

Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

In der ersten Augustwoche drehten Kinder im Fröbel-Kindergarten »Am Kulkwitzer See« unter der Leitung der Medienpädagogin Rahel Metzner einen Trickfilm zum Kinderlied »Fünf kleine Fische« . Konzentriert arbeiteten die kleinen Regisseure an der Legeanimation, rückten Figuren, machten ein Foto nach dem anderen und spielten das Lied ein.

Am 21. August feierte der Trickfilm zum Cineplex-Kinderfilmfest seine »Weltpremiere« auf der großen Leinwand. Das neue medienpädagogische Projekt »Kleine Tricks(er)« des Cineplex fördert soziale, medienpraktische und gestalterische Kompetenzen der Kinder. Weitere Trickfilme sollen 2016 und 2017 gedreht werden. Interessierte Kitas sind recht herzlich eingeladen, sich im Cineplex Leipzig zu melden.

Ein Hochgenuss – Picknick auf dem Rodelberg

Wir laden Sie ganz herzlich ein, am Sonntag, den 18. September, von 11 bis 14 Uhr auf dem Rodelberg am Kulkwitzer See den Grünauer Kultursommer, der mit der Festwoche »40 Jahre Grünau« begann, ausklingen zu lassen.

Posaunenbläserklänge begleiten den Aufstieg, und oben auf dem Berg kann man sich das von den Besuchern gemeinsam zusammengestellte Frühstück – gern auch Ihre Mitbringsel – mitten in der Natur schmecken lassen - begleitet von Livemusik der »Wundertüte« .

Ein schöner Rundblick, gute Gespräche, Kontakte knüpfen, Veranstaltungshinweise für den restlichen Teil des Jahres mitnehmen – all diese Möglichkeiten gibt es gratis dazu.