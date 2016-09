Grünauer Kultursommer 2016

Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Sa., 17.9., 17 Uhr

»Suite Sweet Grünau«

Zum 40. Geburtstag des Stadtteils und Abschluss des Kultursommers kommt die »Suite Sweet Grünau« nach 20 Jahren zum 2. Mal als Neuauflage zur Aufführung. Die 12 Stücke der musikalischen Hommage an diesen umstrittenen, belächelten, aber auch geliebten Stadtteil führen die Zuhörer in das Flair eines Leipziger Stadtviertels, das einst als Vorzeigeprojekt des DDR-Wohnungsbaus gebaut, begehrt und zugleich als Wohnsilo abgelehnt wurde. Und so zeigen sich die widersprüchlichen Assoziationen, die sich mit Grau verbinden, auch im Programm: volksliedhaft, hymnisch, traurig und trotz allem auch heiter. Gesprochene Texte, satirisch bis philosophisch, geben einen Blick auf die Geschichte und die Gegenwart Grünaus. Ein Film lässt das Programm zudem zu einem multimedialen Event werden. Für die einmalige Aufführung der »Suite Sweet Grünau« haben Susanne Grütz und Nikos Wittich ein Bühnenbild entwickelt, das die Stadt am Rande der Stadt perfekt in Szene setzt.

Eintritt: frei

Pauluskirche

So., 18.9., 9 und 10 Uhr Start

Wandern wir mal...

3. Grünauer Wanderung

Anmeldung: beim JAV oder im Internet unter . Teilnahmebeitrag: 5 Euro

Treff: Jugend- und Altenhilfeverein

So., 18.9., 11 bis 14 Uhr

Rodelbergpicknick

Ein Hochgenuss – das Picknick auf dem Rodelberg.

Rodelberg am Kulkwitzer See

Noch bis 30.10.

Ausstellung »Stadtvögel – Vogelstadt«

Der Biologe und Fotograf Fabian Haas und die Theologin Bettine Reichelt haben sich erneut auf Spurensuche begeben.

Caritas FAMILIENlocal