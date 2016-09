Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Kennen Sie eigentlich Ihre Kirche in Grünau? Seit 33 Jahren steht sie in Ihrem Wohngebiet. Jeden zweiten Montag im Monat von 10 bis 12 Uhr gibt es für Sie das Angebot der Offenen Kirche. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Ihre Evangelisch-Lutherische Pauluskirchgemeinde Leipzig-Grünau in der Alte Salzstraße 185, 04209 Leipzig.

Tanzangebot für Alle

Sie lieben Musik und tanzen sehr gerne? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Viele ältere Menschen berichten davon, dass Sie früher sehr gerne und viel getanzt haben, aber das muss nicht vorbei sein. Lassen Sie sich beim Tanzen im Sitzen von der Musik motivieren und genießen Sie die lockere und gesellige Runde mit Gleichgesinnten. Die Form des Tanzangebotes ist zudem für Menschen mit Bewegungseinschränkungen geeignet.

Die Tänze sind ein gezieltes Training für Körper und Geist. Sie fördern die Ausdauer, das Reaktionsund das Koordinationsvermögen. Durch die verschiedenen Bewegungen werden unterschiedliche Bereiche des Gehirns aktiviert, sie wärmen den ganzen Körper auf und weiche schwingende Bewegungen können Verspannungen lösen. Bei den Tänzen im Sitzen werden viele Gelenke intensiv und trotzdem schonend bewegt. Mit den Tänzen am Stuhl wird zudem das Gleichgewicht trainiert.

Probieren Sie es aus und kommen Sie vorbei. Die nächsten Veranstaltungen finden am 5. Oktober, 3. November und 6. Dezember jeweils von 10 bis 11 Uhr im Seniorenbüro West, Stuttgarter Allee 18, statt. Der Unkostenbeitrag beträgt 5,- Euro. Zur Anmeldung erreichen Sie uns telefonisch unter 03 41 / 94 68 34 39. Wir freuen uns auf Sie!