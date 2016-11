»Wir verstehen uns als Mittler«

Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Es ist kein Geheimnis: Lange bevor im vergangenen Jahr der starke Zuzug von Geflüchteten Leipzig erreichte, war das Thema Migration in Grünau präsent. Nicht allein, weil es mit der Unterkunft in der Liliensteinstraße schon immer Berührungspunkte mit Menschen aus anderen Herkunftsländern gab, die oftmals nach der Klärung ihres Aufenthaltsstatus im Stadtteil blieben. Hinzu kam eine Vielzahl von Spätaussiedlern aus den ehemaligen Sowjetstaaten, die sich in Grünau niederließen.

Als die Kommune dann Ende 2015 händeringend nach Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber suchte, wurde sie auch im hiesigen Viertel fündig: Wo sonst gibt es noch so viele leer stehende Gebäude in städtischem Besitz!? Darüber hinaus verfügt der Stadtteil im Gegensatz zu vielen anderen Leipziger Gegenden noch über genügend bezahlbaren Wohnraum für dezentral untergebrachte Geflüchtete. Die Lösung schien einfach und angesichts des Dilemmas, in dem die Verwaltung steckte beinah alternativlos.

Doch einfach ist nicht immer optimal, wie sich nun herausstellt. Längst rumort es im Zentrum Grünaus. Die Stadt muss nachjustieren und versucht dies mit einer durch das Sozialamt finanzierten Stelle eines Asylkoordinators. In Aussicht gestellt wurde die bereits für das erste Quartal 2016. Im September haben nun Hannah Cremer und Anselm Schelcher ihre Arbeit aufgenommen. »Grün-As« unterhielt sich mit ihnen über ihren Start in Grünau, die Herausforderungen des Jobs und etwaige Zukunftsvisionen.