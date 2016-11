Neuer Elternkurs

Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Der Kurs »Starke Eltern – Starke Kinder®« unterstützt Familien dabei, ihr Selbstvertrauen zu stärken, die Fähigkeiten der Eltern, wie zum Beispiel Verhandeln, Grenzen setzen oder Zuhören zu erweitern und zu festigen, damit das Zusammenleben Spaß macht und jeder sich wohl und geborgen fühlen kann.

Sie erhalten Antworten auf die Fragen: Welche Erziehungsziele habe ich? Was sind meine Werte für die Erziehung? Was sind die Bedürfnisse meines Kindes, was sind meine Bedürfnisse als Erziehender?

Wie bekommen wir das unter einen Hut? Wie kann ich das Selbstwertgefühl meines Kindes stärken? Wie helfe ich meinem Kind, wenn es Probleme hat? Wie lösen wir gemeinsam Konflikte in der Familie?

Der Kurs findet jeweils Donnerstag von 9.30 bis 11.30 Uhr statt und startet am 10. November. Weitere Termine finden im Zeitraum vom 17. November bis 15. Dezember statt.

Nach einer kurzen Weihnachtspause startet der Kurs im neuen Jahr am 8. Januar und geht bis zum 26. Januar.

Die Leitung und inhaltliche Gestaltung des Kurses liegt in der Verantwortung von zwei erfahrenen Beraterinnen unserer Einrichtung. Sie werden praktische Tipps vermitteln, um den täglichen Herausforderungen in der Erziehung gut gewachsen zu sein. Außerdem bietet der Kurs die Möglichkeit, mit anderen Eltern Erfahrungen auszutauschen. Je nach Bedarf, kann eine Kinderbetreuung organisiert werden.

Der Kurs findet in der Erziehungsberatungsstelle im Kinder-, Jugend- und Familienzentrum, Ringstraße 2, statt. Informationen und Anmeldung bitte persönlich bei Annett Müller (03 41 / 94 54-775) oder Benita List (03 41 / 94 54-773). Die Kursgebühr beträgt 30 Euro (ermäßigt 20 Euro) und 50 Euro für Elternpaare.