Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Knall orange leuchtet der Baumpilz in der Dahlienstraße, entdeckt, fotografiert und uns zugeschickt von Hendrik Schwinger. Korrekt muss es heißen: leuchtete. Denn das imposante Geflecht musste entfernt werden, da er für seinen Wirt, den Baum äußerst schädlich ist. Er zerstört ihn bis der Baum umfällt. Bereits zum dritten Mal wurde das Gehölz von dieser aggressiven Pilzart befallen. Und die Moral von der Geschicht'? Lass blenden dich von Schönheit nicht!

Leserbrief zum Editorial im »Grün-As« 8/2016

Die beiden Leserbriefe zum Leitartikel aus GrünAs 8/2016 sprechen mir aus dem Herzen. Mehr möchte ich nicht wirklich hinzufügen. Außer: Frau Naceur, bitte verlassen Sie die Redaktion.

So jemanden wie Sie braucht hier niemand! Bleiben Sie in Ihrem linksalternativen Stadtteil mit den ach sooo vielen Möglichkeiten! Es hat Sie kein Grünauer gebeten, hier und vor allem für oder gegen Grünau zuarbeiten/schreiben! Die Von Ihnen ständig in Grünau fast zelebrierte Stadtregion gleicht über 60 Prozent Jahreszeit einem Heereslager! NEIN – das wollen wir hier nicht wirklich.

Gehen Sie in eine andere Redaktion und verwirklichen Sie sich dort. Sie sind in Grünau – wie im Leserbrief bereits geschrieben – fehl am Platz !!! Auch ich verzichte auf »gender«, weil ich weiß, dass die meisten Menschen nicht dem journalistischen Mainstream anhängen.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Grimmer

1980 bis 1998 Grünau-Mitte

Seit 1999 Schönauer Viertel, also trotzdem mitten in Grünau und immer Grünau orientiert