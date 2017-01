Kurz und knapp - Januar 2017

Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

DIE LINKE führt im Januar im Wahlkreisbüro, Stuttgarter Allee 16, wieder Bürgersprechstunden durch. Die Landtagsabgeordnete und bildungspolitische Sprecherin der Partei, Cornelia Falken, ist am Montag, dem 16. Januar von 16 bis 18 Uhr zu sprechen.

Mit Sören Pellmann, Grünauer Stadtrat und Fraktionsvorsitzender DIE LINKE im Stadtrat Leipzig, können Sie am Montag, dem 16. Januar von 16 bis 18 Uhr ins Gespräch kommen und Ihre Fragen zur Leipziger Lokalpolitik und zu Grünau loswerden.

Wandergruppe gegründet

Die »Wanderfreunde Grünau« sind die jüngste Gruppe im Allgemeinen Leipziger Wanderverein. Sie wurde am 1. November 2016 gegründet und hat derzeit sieben Mitglieder.

Die Gruppe trifft sich monatlich in der Gaststätte »Starlight Bowling« in der Diezmannstraße und dort werden anstehende Aktivitäten besprochen. Jeden Monat wird beispielsweise eine Gruppenwanderung in die reizvolle Umgebung durchgeführt.Die Gruppe nimmt gerne noch neue Mitglieder auf. Interessenten bekommen eine Schnupperzeit, um die »Wanderfreunde Grünau« kennenzulernen. Interessenten melden sich bitte per E-Mail an: vorstand@leipzigwandert.de