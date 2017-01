Vorschau 2017

Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Nicht für alle Menschen startet das Neue Jahr am 1. Januar. So feiern Afghanen und Iraner im März das neue Jahr 1396, in Äthiopien beginnt am 12. September das Jahr 2010 und am 22. September beginnt für Muslime das Jahr 1493.

Am 20. Januar wird Donald Trump der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Bundesversammlung wählt am 12. Februar den Präsidenten von Deutschland und am 23. April wählt Frankreich einen neuen Präsidenten. Die unter Verschluss gehaltenen Akten zum US-Präsidenten John F. Kennedy werden 2017 freigegeben. Da wird drin stehen, daß er am 22. November 1963 in Dallas erschossen wurde. Vielleicht auch von wem.

Neben der Bundespräsidentenwahl, gibt es dieses Jahr Landtagswahlen im Saarland, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Im September wird dann der Bundestag neu gewählt und Angela Merkel wird wieder Bundeskanzlerin. Es soll wohl auch andere Bewerber geben.

Ab dem 11. Januar eröffnet die Elbphilharmonie in Hamburg mit einem Konzert der "Einstürzenden Neubauten". Der unterirdische Bahnhof und der Großflughafen werden auch dieses Jahr nicht fertig. Nachdem Leipzig es geschafft hat, nach nur dreijähriger Diskussion, einen Fußgängertunnel behindertengerecht zu machen, könnte man ja den nächsten Tunnel ins Auge fassen.

Leipzig wird besucht von Depeche Mode, David Garrett, Hans Zimmer, Coldplay und dem kulturellen Schweizer Leuchtturm DJ Bobo. Es gilt als sicher das im August die LVB die Preise erhöhen, zahlreiche Baustellen den Leipzigern das Leben schwer machen und zu Weihnachten bei Amazon gestreikt wird.

Der Reformationsbrötchentag kann dieses Jahr nicht zum Einkaufen im Nachbarland Sachsen-Anhalt genutzt werden. Diesmal gilt der Feiertag in allen deutschen Ländern. Grund ist der 500. Jahrestag des Anschlags der 95 Thesen durch Martin Luther in Wittenberg.