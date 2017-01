Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Zum Jubiläum »20 Jahre Kino in Grünau« erstrahlt das Cineplex Leipzig in neuem Glanz. Von vielen Besuchern wertgeschätzt wurden in den Vorjahren bereits die Säle renoviert, neue Kinosessel mit mehr Beinfreiheit und kleinen Tischen eingebaut sowie die Technik auf den neuesten Stand gebracht, Sound und Bildsystem überarbeitet und Leinwände ausgetauscht. 2015 wurde dann das untere Foyer umgestaltet und unter anderem ein Indoor-Abenteuer-Spielplatz eingebaut.

Mit der Neugestaltung des oberen Foyers ist der Umbau des Hauses nahezu abgeschlossen. Hell und offen lädt das Foyer nun ein. Aber auch hinter den Kulissen hat sich viel verändert, neue Leitungen und Netzwerke sind gezogen, die Wasserversorgung ist erneuert, die Fassade neu gestaltet, das Haus auf LED umgerüstet und Monitorsysteme ersetzen herkömmliche Plakatwerbung.

Insgesamt wurde deutlich über eine Million Euro investiert, um das Kino für die Zukunft zu rüsten. Aber das Team des Cineplex Leipzig will sich darauf nicht ausruhen, sondern hat für das nächste Jahr bereits neue Investitionen geplant, welche in der ostdeutschen Kinobranche ein Alleinstellungsmerkmal schaffen werden.