Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Viele Erwerbstätige beklagen den Stress, den der Arbeitsalltag mit sich bringt. Dabei wird oft übersehen, dass auch Arbeitslosigkeit ein enormes Stresspotenzial für die Betroffenen bedeutet. Woran liegt das? Wie kann man damit umgehen?

Der Arbeitsladen bietet in Zusammenarbeit mit dem Psychosozialen Gemeindezentrum in der Ringstraße zu diesem Thema einen fünfwöchigen Kurs an. Einmal wöchentlich treffen sich die Teilnehmer ab dem 11. Juli immer dienstags 14 Uhr. Inhaltlich geht es um die Zusammenhänge von Arbeitslosigkeit und Stress, die Entwicklung und Stärkung individueller Bewältigungsfähigkeiten sowie ums Erkennen eigener Stärken und deren Nutzung. Hinzu kommen praktische Übungen zum Stressabbau und Hinweise für einen selbstbestimmten Umgang mit der Arbeitslosigkeit. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Beginn: 11.07.2017, 14 Uhr, dann einmal wöchentlich (5 Einheiten)

Veranstaltungsort: Psychosoziales Gemeindezentrum, Ringstraße 215

Anmeldung: Im ArbeitsladenPlus: Maria Heitmüller / Susanne Hoppe, Stuttgarter Allee 19 (Stadtteilladen), 04209 Leipzig, Telefon 0341 / 94 67 42 69, E-Mail.

CdN

Nächstes Treffen im September

Der Club der Nachdenklichen (CdN) setzt in den Monaten Juli und August mit seinen Treffen aus. Im September geht es wie gewohnt in der AWO-Begegnungsstätte Stuttgarter Allee weiter. Auch das Thema steht bereits fest: Meditation – braucht man das?

Kulki-Termine Juli und August 2017

8./9. Juli (8 bis 17 Uhr)

Trödelmarkt auf dem Parkplatz an der B87

22./23. Juli (10 bis 18 Uhr)

34. Leipziger LVB-Marathon am Lausener Strand

31. Juli (9 bis 14 Uhr)

Hortpokal-Fußball-Turnier

31. Juli (ab 14 Uhr)

offenes Fußballturnier, Streetsoccer-Anlage bei Team Watersport

12./13. August (8 bis 17 Uhr)

Trödelmarkt auf dem Parkplatz an der B87

19. August (13 bis 17 Uhr)

Fetziger Kulkwitzer Karnevalsklamauk am Miltitzer Strand