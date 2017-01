»Längerfristige Prognosen sind nur schwer möglich«

Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Zum 31. Dezember vergangenen Jahres schloss der KONSUM in der Miltitzer Allee im WK 8. Für Viele kam dies sehr überraschend, zumal die Leipziger Genossenschaft nach der Aufgabe ihrer Filiale an der Grünauer Allee Ende 2015 und der angekündigten Schließung in der Stuttgarter Allee eine längerfristige Lösung für ihren Markt im WK 8 prognostizierte.

Doch die Wiedereröffnung von REWE ein paar Hundert Meter weiter südlich, scheint das Ende des einzigen modernisierten Supermarktes auf Grünauer Territorium besiegelt zu haben. »Grün-As« fragte beim Abteilungsleiter Marketingkommunikation, Matthias Benz, nach.