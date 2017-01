Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Neujahrstauchen

der Delphine am Kulki

Anfang Januar 2017: Die meisten haben noch mit den Folgen des Jahreswechsels zu kämpfen, manch einer arbeitet schon erfolgreich an der Umsetzung der leichtfertig gefassten guten Vorsätze. Der Ende letzten Jahres ausgebliebene Winter (im Sinne von Schnee, Frost) kommt erstmals richtig zum Vorschein.

Eine gute Zeit, um im kuschlig-warmen Heim zu bleiben und sich zu besinnen ... oder zum Neujahrstauchen zu kommen. Dieses Mal waren es mindestens 50 Delphine und Gäste (die Delphine waren mit 20 eher in der Unterzahl), die natürlich auch versorgt werden müssen. Exzellente Kürbis- und Pizzasuppe wurden in kompanietauglichen Mengen gekocht und erfolgreich ausgeliefert.

Währenddessen stiegen einige wackere Taucher und Taucherinnen (!) in die 2 °C »warmen« Fluten des noch eisfreien Kulki. Damit hatten sie sich direkt einen liebevoll gestalteten Stempel fürs Logbuch sowie einen Kinderpunsch oder Neujahrssekt verdient.

Ein weiterer Vorteil bei solch niedrigen Temperaturen ist, dass die gesamte Ausrüstung im Nu »trocken«, dass heißt gefroren ist und man sich ums abtropfen lassen bis zum Überschreiten von 0 °C keine Gedanken mehr machen muss.

Die Leipziger Pinguine waren natürlich auch wieder dabei und haben sich sehr direkt mit dem kalten Nass auseinandergesetzt. Bei –5 °C Außentemperatur war natürlich zuvor eine ordentliche Erwärmung angesagt. Zufällig gab es noch ein Geburtstagskind, was von den Anwesenden mit einem lautstarken »Happy Birthday to you« in Englisch und Chinesisch gewürdigt wurde. Essen und Gäste waren eh schon da, das war sehr praktisch für diese spontane Geburtstagsfeier.

Um den festlichen Anspruch zu unterstreichen, wurde die gesamte Basis mit einer Stilmischung aus Weihnachten und Karneval geschmückt. Alles in allem war es wieder eine sehr schöne Veranstaltung um die für den Jahresanfang typischen Visionen, Rückblicke und Glückwünsche auszutauschen sowie mit einer der schönsten Sachen der Welt zu beginnen: dem Tauchen.

Oliver Friedrich