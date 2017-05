Kulki-Saison eröffnet

Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Der vergangene Monat hat sich zwar größtenteils nicht von seiner allerbesten Seite gezeigt. Trotzdem startete der Kulkwitzer See pünktlich am 1. April in seine diesjährige Saison.

Erstmals seit Jahren war der Campingplatz im Winter komplett geschlossen. Für die Mitarbeiter der Seen GmbH bedeutete dies jedoch keine Pause. Sie mussten auf dem Gelände einige alte Pappeln fällen und deren Stümpfe beseitigen, die Ferienwohnungen mit neuen Küchen bestücken, einen der insgesamt 15 Bungalows komplett umbauen sowie hier und da für farbliche Auffrischung sorgen.

Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Saison im stets bestens gebuchten Ferienressort sind also geschaffen. Die Wasserqualität ist nach wie vor bestens, die Hochwasserproblematik dank der neu entstandenen umliegenden Gewässer mittlerweile im Griff. Und auch der Terminkalender rund um einen der beliebtesten und schönsten Seen Deutschlands ist ebenfalls gut gefüllt.

Bleibt die bange Frage nach einer Optimierung in punkto Ordnung und Sicherheit. Denn die gute Erreichbarkeit des Grünauer Idylls ist Segen und Fluch zugleich. Vermüllte Strände, illegale Feuerstellen, Einbrüche, Schlägereien – die Liste der Vorkommnisse allein 2016 ist lang.

Die Sorge um den Imageschaden, den der See erleiden könnte, groß. Wie in den vergangenen Jahren gab es darum ein Treffen mit dem Betreiber, dem Ordnungsdienst und der Polizei, um sich abzustimmen und Konzepte zu entwickeln. Mehr zu diesem Thema lesen Sie in einer der kommenden Ausgaben.

