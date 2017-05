Kontakt mit dem Osterhasen

Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Die Wohnungsbau-Genossenschaft Kontakt e.G. spielt zu Ostern Häschen und überreicht am 12. April der Kita Häschengrube in Grünau schöne Präsente.

Das Geschenkeset beinhaltet ein buntes Mal- und Rätselheft für alle Kinder sowie kindgerechte Schulungsmaterialien und Experimente rund um das Thema »Ernährung« zur Unterstützung der Vorschularbeit. Die Unterlagen sind für die Selbstnutzung durch die Erzieher konzipiert und können somit regelmäßig in den Kita-Alltag integriert werden. Mit vielen Ideen auch für zu Hause fördert das Mitmachheft zielgerichtet und nachhaltig die Ernährungsbildung von Kindern und deren Familien.



Hansi Hase in der Häschengrube

Die Kinder der Kindertagesstätte Häschengrube staunen nicht schlecht, als ein lebensgroßer Hase winkend ihren Gruppenraum betritt. »Bist du der Osterhase?« , fragt ein Mädchen neugierig.

»Das ist Hansi Hase« , erklärt Mandy Immisch von der WBG Kontakt e.G., »und er hat für euch alle schöne Überraschungen mitgebracht.« Unter großem Jubel überreicht Hansi Hase jedem Kind ein Mal- und Rätselheft und eine Wurfscheibe.

Für die Vorschulkinder gibt es noch eine große Aktions kiste mit Schulungsmaterialien, die den Fokus auf eine wissensorientierte Aufklärung zum Thema »gesunde Ernährung« im Allgemeinen legen. Anhand einer magnetischen Ernährungspyramide mit zahlreichen Lebensmittelmagneten wird spielerisch die Einteilung der Nahrungsmittelkategorien erläutert.

Dabei lernen die Kinder auch, wie viel aus jeder Kategorie auf dem täglichen Speiseplan stehen sollte. Mit dem Arbeitsheft kann jedes Kind das Gelernte auch zu Hause zusammen mit den Eltern untermauern. Natürlich kommen Spaß, Spannung und entdeckendes Lernen nicht zu kurz. Gemeinsam fertigen die Kinder und die Erzieher mit den bereitgestellten Materialien individuelle Riech- und Schüttel-Memos an. Diese dienen zur Schulung der Sinne und ermöglichen so weitere vielseitige Erfahrungen mit Lebensmitteln.