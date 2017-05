Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Endlich ist es wieder soweit! Zum X-ten Mal veranstalten KiJu und Kübel für Euch ein Fußballturnier der besondern Art: auf dem KiJu-Sandfeld in der Heilbronner Straße 16. Die Teams, bestehend aus mindestens 4 Spieler*innen (1 Tor / 3 Feld), sollten sich bis spätestens 13.30 Uhr angemeldet haben, damit das Turnier um 14.00 Uhrstarten kann. Neben Fußball gibt es noch Leckeres vom Grill, Spiel & Spaß. Also, Schuhe aus und rein in den Sand...

Veranstalter sind der Kinder- & Jugendtreff Leipzig-Grünau e.V. (KiJu) und die Mobile Jugendarbeit Leipzig – Streetwork Grünau (Kübel).

Flohmarkt: Geben - Nehmen - Schenken - Danken

Am 14. Mai, 11:00 - 15:00 Uhr gibt es auf dem Gelände der Ev.-Luth. Pauluskirche, Alte Salzstraße 185 und der St. Martinskirche, Kolpingweg 1, einen Flohmarkt mit buntem Programm. Standanmeldungen sind unter Tel.: 0341/4112145 (Pauluskirche), Tel.: 0341/4112144 (St. Martinskirche) oder per E-Mail möglich. Standgebühr ist ein Beitrag zum Kuchenbasar.

Kindertag an der Ratzelwiese

Am 2. Juni, also einen Tag nach dem offiziellen Kindertag, laden KOMM e. V. und Jugend- und Altenhilfeverein (JAV) zum alljährlichen Kinder- und Familienfest auf die Ratzelwiese an der Kotsche ein. Zwischen 14 und 18 Uhr erwartet alle Gäste viele Mitmachangebote, eine große Hüpfburg, Kinderprogramm und natürlich Speis und Trank. Am Vormittag, ab 10 Uhr, wird der diesjährige Kita-Pokal unter den verschiedenen Einrichtungen Grünaus ausgespielt.

»Tastentage« im September: Klaviere gesucht!

Die »Tastentage« sind ein ganz besonderes Ereignis, für das im September zahlreiche Klaviere auf Wiesen und öffentlichen Plätzen Grünaus aufgestellt werden und für Musik im Viertel sorgen werden. Dafür suchen wir alte Klaviere, die aber noch spielbar sein sollten. Wenn Sie uns helfen können, melden Sie sich bitte über das KOMM-Haus: Telefon 03 41 / 941 91 32 oder per E-Mail.

Bibliothek Grünau-Mitte nach Einbruch geschlossen

In der Bibliothek Grünau-Mitte in der Stuttgarter Allee ist wiederholt eingebrochen worden. Die Bibliothek bleibt nun bis auf weiteres geschlossen, denn erneut wurden die Türen beschädigt. Es ist bereits der fünfte Einbruch seit Anfang Februar. Die Bibliothek wurde durchwühlt, Geld wurde nicht gefunden. Die Leipziger Städtischen Bibliotheken informieren, wenn die Bibliothek wieder öffnet.

Zur Kritik des Neoliberalismus

Am 25. Mai lädt die Rosa-Luxemburg-Stiftung zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr zu einem Vortrag mit anschließender Diskussion ins KOMM-Haus, Selliner Straße 17 ein. Im Mittelpunkt der Veranstaltung mit der Politikwissenschaftlerin Jeannette Wilfer steht die Thematik der sozialen Ungleichheit.