Am Samstag, dem 6. Mai findet von 10 bis 18 Uhr im Allee-Center der erste Grünau-Tag unter dem Motto »Wir sind Grünau« statt. In Anlehnung an den gleichnamigen Titel des in 2016 gedrehten Lipdub-Videos für Grünau beteiligen sich zahlreiche Einrichtungen, Projekte, Vereine, Institutionen und Wohnungsunternehmen an der Veranstaltung. Sie wollen die Potentiale, die Grünau zu bieten hat und die Vielfalt dessen, was in Grünau passiert, sichtbar und auf Bestehendes und Zukünftiges aufmerksam machen.

So wird unter anderem der neu erstellte »Bewegungsplan Grünau« erstmals präsentiert, der alle in Grünau frei zugänglichen Sport- und Bewegungsangebote aufzeigt. Wohnungsunternehmen informieren über geplante Bauvorhaben und Kultureinrichtungen machen auf innovative Kulturformate, wie die »Tastentage im Leipziger Westen« , aufmerksam. Auf einer Leseinsel können kleine Besucher spannenden Geschichten lauschen, während interessierte Eltern und Großeltern bei einem Baustellenrundgang den Umbau im Allee-Center hautnah miterleben können.

Auf insgesamt drei Themen-Inseln »Wohnen und Leben« , »Sport und Freizeit« sowie »Kultur und Bildung« können sich alle Interessierten über zahlreiche Angebote, Initiativen und Beteiligungsmöglichkeiten informieren. Ein Bühnenprogramm in der Rotunde des Allee-Centers präsentiert begleitend dazu Kulturbeiträge und Interviews von Mitwirkenden.

Am Nachmittag finden außerdem zwei Stadtteilrundgänge (Spaziergang und Geocaching-Tour) statt, die sich aus verschiedenen Blickwinkeln mit dem Wandel und den Veränderungen in Grünau beschäftigen. Hintergrund des neuen Veranstaltungsformates ist die derzeitige Entwicklung und die damit verbundenen neuen Rahmenbedingungen für Leipzigs größten Stadtteil.

Nach Jahren der Stagnation und der Schrumpfung wächst Grünau wieder. Neue Mieter ziehen nach Grünau: Rückkehrer, Menschen mit Migrationshintergrund, Jüngere, Familien. Wohnungen werden knapper, die soziale Struktur ändert sich. Aufgrund dessen sind Veranstaltungen früherer Jahre, wie beispielsweise Lernfest oder Wohnungsraumbörse, nicht mehr aktuell. Heute geht es mehr um die Gestaltung des Zusammenlebens und die Herausforderungen, die das Wachstum des Stadtteils mit sich bringen.