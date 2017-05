Neues vom Grünauer Chor

Leipzig

Seit Anbeginn des Jahres bereiten wir uns mit Proben auf die Frühjahrs- und Sommersaison vor, damit wir mit unseren Konzerten auch in diesem Jahr wieder viele Menschen erreichen, um ihnen Freude und Entspannung zu bieten.

So dürfen wir wie nun schon ein paar Jahre zum 1. Mai die Maifeier der Wohnungsgenossenschaft »Kontakt« mit einem kleinen Chorkonzert eröffnen. Sie fanden, wie immer, im Kontaktladen Nelkenweg / Ecke Parkallee statt.



Am 6. Mai, dem Grünau-Tag, der nun jedes Jahr stattfinden soll, werden wir uns um 14 Uhr mit einem Konzertauftritt in den Reigen der Darbietungen einreihen. An weiteren Chorkonzerten zu der vom Leipziger Chorverband organisierten Veranstaltungsreihe »Tag des Liedes« beteiligen wir uns am 21. Mai in der Kirche in Schkeitbar und am 18. Juni im Kurpark Bad Lausick, was bestimmt einen kleinen Wochenendausflug wert ist.

Zu Sommerbeginn finden im Rahmen des »Grünauer Kultursommers« vom 24. Juni bis 9. Juli wieder Veranstaltungen im Parkschloss / Robert-Koch-Park statt. Am 9. Juli wird dort ein Chöre-Singen zu erleben sein, bei dem wir ebenfalls unser Können unter Beweis stellen möchten. Wir wünschen Allen eine schöne und ereignisreiche Zeit!

Gemeinsam aktiv für gesunde Kinder

»Gemeinsam aktiv für gesunde Kinder« – unter diesem Motto waren am 30. März mehr als 40 pädagogische Fachkräfte aus Grünau und anderen Stadtteilen Leipzigs im Robert-Koch-Klinikum zusammengekommen, um sich einen Tag lang in einer Mischung aus Vorträgen und Workshops mit ganz praktischen Aspekten der Kindergesundheitsförderung auseinanderzusetzen.

Die Themenpalette der Vorträge war dabei breit gefächert und reichte vom Bildungs- und Teilhabepaket über die religiöse und kulturelle Vielfalt in der Kitaund Schulverpflegung bis hin zur angemessenen Begleitung von Familien mit übergewichtigen Kindern. Das präventiv aufsuchend arbeitende Team (PAAT) der Stadt Leipzig gab einen Überblick über seine Unterstützungsangebote im Rahmen der Frühen Hilfen.